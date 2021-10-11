中美科技戰 美國在這領域已先輸一仗？

科技是中美競爭的關鍵領域，盡管美國強調要保持在科技領域的全球主導地位，但美國國防部前首席軟件官表示，美國已經在人工智能（AI）之戰中輸給中國。

路透引述英國傳媒報道，曾是美國國防部首任首席軟件官的夏蘭（Nicolas Chaillan），因抗議美軍技術轉型步伐緩慢而辭職，他說缺乏因應讓美國處於危險境地，明言在15至20年內，沒有與中國競爭抗衡的機會。

美AI國安委員會：大學要防中國竊敏感技術 京曾這樣說

【中美角力】中美緊張礙人才流動 美媒：或削弱美國AI領先地位

今年3月，美國國家人工智能安全委員會（NSCAI）發布報告，警告中國在部分研究和應用層面已取得領先，可能會在未來10年超越美國，成為人工智能超級大國。

BBC引述報告稱，美國軍方高級領導人警告，如果中國跳級採用人工智能系統（例如使用蜂群無人機攻擊美國海軍）超越美國，美國可能「在未來幾年失去其軍事技術優勢」。

報告預測，人工智能將改變軍事事務的方方面面，並談到競爭對手的算法將在未來勝出的可能。

報告提出多項建議，包拾吸引海外人才，努力增加中國的「人才流失」；創建新大學培養數字化人才；加速美國情報機構採用新技術：美國大學和相關研究機構採取措施，防止敏感技術被中國軍方竊取。

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責任編輯：林佩怡

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