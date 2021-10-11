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【中國樓市】寧波奉化「救市」 買樓補貼最高100萬遠超哈爾濱

國情動向 16:33 2021/10/11

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在執行嚴格的樓市調控政策後，寧波新房市場明顯轉涼，今日（11日）寧波市奉化區人力社保局發布《寧波市奉化區人才購房補貼申請公告》，從大專生到國家級人才，奉化將為符合條件者提供8萬-100萬（人民幣，下同））不等的購房補貼。是繼長春、哈爾濱之後，又一個出台人才購房補貼政策的區域。

據內媒《第一財經》報道，《公告》稱為切實解決人才住房保障問題，研究決定啟動人才購房補貼申請工作，符合條件的大專學歷或初級職稱人才，可獲最高8萬元購房補貼；符合條件的本科、碩士、博士可獲購房補貼分別為16萬元、20萬元、40萬元；而通過奉化申報入選或全職新引進的國家級人才，最高可獲100萬元補貼。

新政限制少金額豐厚

這次新政申請對象範圍寬泛，主要為企業、民辦非企業單位中的非事業身份人員，自主創業的人員以及在教育、衛生事業單位中一線工作的高層次人才。此外，還有在經費自理的公益二類事業單位中直接從事研發、設計、規劃、勘測、檢測等工作的高層次人才以及在事業單位中直接從事農業、林業、牧業、漁業技術研究的高層次人才。年齡和學歷要求也放得很寬，全日制大專文憑或取得初級職稱即可申請，符合要求的年齡最高可至55周歲。

在戶籍方面，碩士研究生及以上學歷學位或副高職稱（高級技師）及以上人員可不受戶籍限制。而對於引進列入頂尖人才、國家級或省級重點人才工程人才等，經領導小組研究確定後，具體條件還可適當放寬。

【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進

【中國樓市】内地多地出台「限跌令」 　浙江湖州稱「房企明顯低於市場價賣樓是風險」

報道指，寧波奉化作為經濟強市下面的行政區，購房補貼金額比東北豐厚的多一天之前，哈爾濱也發布了人才購房補貼政策，其中提到，為吸引人才在哈購房，對與本地用人單位簽訂聘用合同或服務協議、繳納6個月社保的，以及已自主創業的，年齡在35歲以下的各類人才，在哈購置首套商品房時即可享受購房補貼。全日制博士生10萬元、全日制碩士生5萬元、全日製本科生3萬元、大中專生(含技工院校)2萬元。原籍不在當地、因工作等原因來哈的新市民，置首套商品房也可享受購房補貼，發放標準1萬元。

9月，長春也發布了帶有「救市」意味的購房補貼政策，其中符合條件的人才按50元/平方米、農民按80元/平方米給予購房補貼。此外，符合條件的購房者還能獲得價值1萬元的汽車消費券與家電消費券。

寧波樓市受重挫

報道指出，本次政策出台背景是因寧波樓市下行明顯，9月寧波中心六區完成登記的新盤共29批次，供應7133套，而意向人數只有4500人；二手住宅成交量也受重挫，整個9月環比減少了1197套。今年國慶黃金周，寧波樓市中的新房、二手房雙雙陷入橫盤僵持狀態，購房者觀望情緒濃厚。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進接受訪問表示，目前很多城市樓市從過熱迅速轉為過冷，出現了新的風險，後續預計更多城市會跟進補貼等類型的政策，尤其是去庫存壓力和房企經營壓力較大的城市。

【中國樓市】十一樓市遇冷 一線城市二手樓據指接近零成交

內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成

責任編輯：袁瑋婧

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