日媒拆解Samsung轉戰摺機 背後是應對中企緊追

中國手機品牌競爭力日益增加，國際品牌都要轉型加緊應對。《日本經濟新聞》報道，南韓三星（Samsung）推出摺機Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3，背後是中國小米等品牌猛追下，三星將借助自主技術更新設計的新機型對抗。

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除了新款摺機，報道指出，三星還在準備「新一代折疊屏手機」，今年夏季已在南韓和歐美國家申請註冊了「Galaxy Z Roll」商標，估計是捲軸式伸縮屏。

三星大幅改變此前的手機設計，背後與中企直追有關。報道表示，盡管華為因美國制裁而失速，但小米、OPPO等企業在中國、印度和新興國家的份額仍在不斷增加。調查公司Counterpoint數據顯示，6月小米首次超越三星，登上全球市場份額第一寶座。

事實上，摺機風潮漸起。報道引述Counterpoint估算，今年折疊屏手機的銷量將為去年3倍，達到900萬部。美國調查公司DSCC以蘋果推出摺機為前提預測，到2025年將增至2021年預期銷量的6.4倍，達到6600萬部。

值得注意的是，小米、華為等也推出了摺機折疊屏手機，但有證券分析師認為，「（由於技術實力存在差距）良品率很低，需要很長時間才能産生收益」。而三星自己生産半導體和顯示器，也較競爭要苦苦採購半導體，受到的影響較小。

責任編輯：林佩怡

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