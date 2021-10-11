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【兩岸角力】敏感時刻 央視播解放軍「搶灘登陸」演習片（有片）

國情動向 19:38 2021/10/11

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台灣昨日（10日）慶祝「雙十節」，在敏感時刻，央視軍事當日發布「閩南海域陸軍合成部隊立體搶灘登陸」的影片，今日（11日）再發布「東部戰區戰艦近距反擊作戰演練」的影片，引發關注。

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在央視軍事昨日報道，近日在閩南某海域，陸軍第73集團軍某合成旅組織搶灘登陸實戰演練，探索輕型舟艇遠距離航渡登岸的作戰模式。衝鋒舟速度更快，可搭載人員更多。

該旅將操舟手、突擊手、爆破手等不同專業人員，編組多支小隊，分多波次搶灘，執行不同階段作戰任務。

今日央視軍事又播出影片，指日前東部戰區海軍某驅逐艦支隊，組織艦艇編隊進行對抗演練，其中紅方「太原艦」遭藍方「湘潭艦」導彈模擬攻擊。

據了解，這場演練旨在提高艦艇在部分裝備受損下的作戰使用能力，檢驗和完善部隊快速反擊等應急處置能力。

值得注意，據台灣方面的統計，昨有3架解放軍機進入台灣西南空域。而本月1至5日，共150架次解放軍機進入台灣西南空域。

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另外，早前有美媒報道，美軍已在台1年多，秘密訓練台灣的士兵。大陸國台辦發言人馬曉光今日回應稱，堅決反對台美之間進行任何形式的軍事聯繫，並敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題。

他正告民進黨當局，妄圖勾連外部勢力謀「獨」，「以武拒統」，是打錯算盤，逃脫不了失敗的下場。

責任編輯：林佩怡

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