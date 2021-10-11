李克強：糾正「一刀切」限電限產或「運動式」減碳

國務院總理李克強主持召開國家能源委會議指出，要深入論證提出碳達峰分步驟時間表路線圖。堅持全國一盤棋，不搶跑，要從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。

李克強指出，碳達峰、碳中和是中國經濟轉型升級和共同應對氣候變化的需要。要科學有序推進實現「雙碳」目標，這必須付出長期艱苦卓絕努力。要提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。

李克強說，中國仍是發展中國家，現階段工業化城鎮化深入推進，能源需求不可避免繼續增長，必須以保障安全為前提構建現代能源體系，提高自主供給能力。針對以煤為主的資源禀賦，提高煤炭利用效率，加大油氣勘探開發，強化能源科技攻關。

煤炭緊缺、煤價高漲導致發電廠發電意願不足，地方政府落實「能耗雙控」政策等多重因素，導致內地多地限電限產。

彭博：今冬供暖需求增 電力供應添壓

評級機構穆迪發表報告指出，中國限電將加大經濟壓力，對明年GDP增長構成壓力，而隨着生產和供應鏈中斷影響，預計GDP面臨的風險可能會上升。不過，若限電持續時間不長，對GDP的影響將有限。

彭博經濟研究預計，即使迅速採取措施，電力短缺形勢短期緩解的可能性不大，由於預報顯示今年冬季比往年更冷，預示供暖需求將高於正常水平，可能給電力供應帶來新的缺口。

【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓

責任編輯：蒯宇澄

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