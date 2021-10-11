  • 28°C
香港時間 : 20211011日 (一) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強：糾正「一刀切」限電限產或「運動式」減碳

經濟脈搏 20:22 2021/10/11

分享：

國務院總理李克強主持召開國家能源委會議指出，要深入論證提出碳達峰分步驟時間表路線圖。堅持全國一盤棋，不搶跑，要從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。

李克強指出，碳達峰、碳中和是中國經濟轉型升級和共同應對氣候變化的需要。要科學有序推進實現「雙碳」目標，這必須付出長期艱苦卓絕努力。要提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。

李克強說，中國仍是發展中國家，現階段工業化城鎮化深入推進，能源需求不可避免繼續增長，必須以保障安全為前提構建現代能源體系，提高自主供給能力。針對以煤為主的資源禀賦，提高煤炭利用效率，加大油氣勘探開發，強化能源科技攻關。

煤炭緊缺、煤價高漲導致發電廠發電意願不足，地方政府落實「能耗雙控」政策等多重因素，導致內地多地限電限產。

彭博：今冬供暖需求增 電力供應添壓

評級機構穆迪發表報告指出，中國限電將加大經濟壓力，對明年GDP增長構成壓力，而隨着生產和供應鏈中斷影響，預計GDP面臨的風險可能會上升。不過，若限電持續時間不長，對GDP的影響將有限。

彭博經濟研究預計，即使迅速採取措施，電力短缺形勢短期緩解的可能性不大，由於預報顯示今年冬季比往年更冷，預示供暖需求將高於正常水平，可能給電力供應帶來新的缺口。

【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

碳中和 穆迪 節能減排 評級機構 經濟 氣候暖化 GDP 李克強 中國

下一篇文章

日媒拆解Samsung轉戰摺機 背後是應對中企緊追
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

官媒：國產品牌迎難得機遇期 有品牌銷售額四年增長約17倍
官媒：國產品牌迎難得機遇期 有品牌銷售額四年增長約17倍
【中國樓市】十一樓市遇冷 一線城市二手樓據指接近零成交
【中國樓市】十一樓市遇冷 一線城市二手樓據指接近零成交
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？