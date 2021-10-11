首個網紅補稅案例披露 鄭州追徵逾662萬稅款

自內地稅務總局要求各地稅務機關加大對明星藝人及網絡主播等查稅力度後，今日（11日）首個網紅公開補稅案例披露，鄭州追徵一名網紅的662.44萬元（人民幣，下同）稅款。分析指，這是稅務總局首次公開網絡主播偷逃稅案例，並且案件仍在調查中，宣告近期稅務部門展開網絡主播稅收檢查進入實質性階段，在年底前網絡主播自查自糾申報納稅可以減罰免罰優惠政策下，預計會有一波網絡主播補稅潮。

據《鄭州晚報》報導，日前，鄭州市金水區稅務局運用大數據實現信息系統自動提取數據，加大文娛領域從業人員稅收徵管力度，在通過「自然人電子稅務局」平台對彙繳欠稅數據的例行監測中，該局稅政二股在系統內查詢到，文化路稅務分局有一筆2020年彙算清繳的大額欠稅有疑團。經過層層聯絡，工作人員了解到該納稅人為一名網絡主播，已離職前往北京。

報道稱，這名納稅人和文化路稅務分局取得了聯繫，當即表態服從稅收管理，清繳稅款。但是由於本人在北京，受銀行限額的規定，稅款不能一次性繳納，需要逐日分批支付。截至目前，這名納稅人分15筆結清了稅款，共補交稅款634.66萬元，滯納金27.78萬元，合計662.44萬元。

內地下令清查藝人稅收 年底前主動補交從輕處罰

官媒指部分藝人成立工作室為逃稅 註銷不影響追責

年底預計有一波補稅潮

針對一些明星、網紅人員偷逃稅死灰復燃現象，今年9月份稅務總局發布《通知》，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。 《通知》要求，要定期開展稅收風險分析，近期要結合2020年度個人所得稅彙算清繳辦理情況，對存在涉稅風險的明星藝人、網絡主播進行一對一風險提示和督促整改，對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或者免予處罰。

內地第一財經引述中國政法大學財稅法研究中心主任施正文分析，這是稅務總局安排各地稅務機關強化網紅、明星稅收徵管行動的一個體現，此後還將有明星、網紅補稅案例會被公開。這名網紅屬於欠稅，而非偷逃稅，在前期鄭爽被重罰震懾和稅務部門的政策宣講下，這名網紅積極配合補繳了稅款和滯納金，因此未被罰款。

報道稱這種案例公開能起到「殺一儆百」作用，預計年底前會有一波網絡主播補稅潮。

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