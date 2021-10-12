【多地限電】新能源車主現恐慌性充電 每天1次變每天3次

內地此輪限電潮涉及地區和領域廣泛，包括居民用電。內媒報道稱，部分新能源車主已陷入恐慌，尤其是的士和網約車司機，他們害怕突然斷電，紛紛湧入充電站，原來每天只充電一次，現在每天要充電兩次甚至是三次，導致「目前每個充電站都要排隊充電」。

家用電動車影響可控 的士司機受困擾

據內媒「21世紀經濟報道」，近日有疑似充電樁運營商曬出一份「2021廣州地區有序用電通知書」，通知顯示，根據《2021年廣州地區有序用電方案》，每周一至周五，早8點到晚11點為錯峰時段，用戶要在此時段進行輪休用電。這意味著，廣州至少有一部分充電樁只能在特定時段供用戶充電。

除廣州之外，珠海也有用戶反饋，自己常用的一座充電站9月下旬開始在白天暫停運營，只有半夜用電低谷才能使用。此外，一位江蘇某地區的用戶也表示，她上午在超市購物時原本想順便充電，沒想到遭遇限電，充電樁無法使用。

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有觀察新能源汽車產業的人士表示，一般的家用電動車影響可控，主要受限的是家裡沒有充電樁並且沒時間慢充的的士和網約車司機們。

有媒體報道稱，某地盡管還未遭遇大規模斷電，但部分新能源車主已經陷入恐慌，尤其是的士和網約車司機，他們害怕突然斷電，紛紛湧入充電站，原來每天只充電一次，現在每天要充電兩次甚至是三次，導致「目前每個充電站都要排隊充電」。

大力發展電動車會增加用電壓力嗎？

值得一提是，有人質疑新能源汽車本身也增加了用電壓力，在電力缺口這麼大的情況下，為什麼還要大力發展電動車？這不是讓本就緊張的電力供應雪上加霜嗎？

報道指出，實際上，當前電動汽車的用電量在整體電力消費總量中只佔很小的比例，對電網超負荷運行的作用幾乎可以忽略不計。不過，隨著電動汽車保有量的增加，區域間電網谷峰差會顯著上升，屆時電網調節難度增加，整體用電成本也將上升。而從長期發展的角度，以純電車為代表的新能源汽車，仍然是汽車行業的大勢所趨。

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責任編輯：尹航

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