【颱風圓規】圓規增強 料明午後登陸海南文昌至三亞沿海一帶

強烈熱帶風暴「圓規」來襲，中央氣象台今日（12日）繼續發布颱風黃色預警，今明兩日浙江東南部、廣東東南部等地的部分地區有大暴雨，預料「圓規」明日（13日）下午至晚上在海南文昌至三亞一帶沿海登陸。

據中央氣象台，「圓規」昨日（11日）夜間由熱帶風暴級加強為強熱帶風暴級，今日上午集結於南海東北部海面，距離海南省萬寧市偏東方向約910公里，將以時速約28公里向偏西方向移動，強度將有所加強。

氣象部門預計，「圓規」最強可達強熱帶風暴級或颱風級，並將於明日下午到晚上在海南文昌至三亞一帶沿海登陸，登陸時強度為強熱帶風暴級。

中央氣象台上午發布暴雨藍色預警，預計今午至明午，浙江東部、福建東北部、廣東東部和南部、海南島等地部分地區有大到暴雨，其中，浙江東南部、廣東中東部沿海等地部分地區有大暴雨，局部地區每小時雨量或超過70毫米。

受「圓規」影響，福建附近海上風力逐漸加大，今起廈門BRT快線暫停運營，島內外19條公交線路暫停，鼓浪嶼等多景點關閉。另外，廣東汕頭昨發布颱風黃色預警，所有托兒所、幼兒園、中小學停課。

台灣方面，氣象局今日表示，「圓規」對巴士海峽近海威脅已解除，上午解除海上颱風警報，但其外圍環流持續影響，宜蘭、花蓮及台東地區仍可能有大豪雨。

責任編輯：林佩怡

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