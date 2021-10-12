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美軍撞核潛艇 敗在中國漁民之手？趙立堅這句話有玄機

國情動向 10:53 2021/10/12

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美軍海狼級核動力攻擊潛艇「康涅狄格號」在南海撞上「不明物體」，受損返回關島檢查，詳情不為外界所知。中國外交部連日批評美軍在南海興風作浪，並質疑美方隱瞞，要求交待事件詳情；發言人趙立堅的一句話，更引起額外注意。內地傳媒解讀，康涅狄格號撞上的，不排除是中國在南海的海上漁場。這些現代化漁場的巨大鋼身深入水下數十米，潛艇若不熟悉情況，撞上吃虧並非不可能。

趙立堅周三（11日）就事件向美方提出三連問，表示美方有責任說明事故詳細情況，並解釋清楚以下幾個問題。

「一是美方核潛艇事故到底發生在甚麽地方？二是事故有沒有造成核泄漏，破壞海洋環境？三是事故會不會影響事發海域的航行安全、漁業作業？」

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《環球時報》旗下微信公眾號「樞密院十號」就此發表文章，稱趙立堅所言揭示了美軍核潛艇南海出事的另一種可能。

文章稱，趙立堅第三個問題提到了「漁業作業」，聯想到軍迷圈裏最近幾天一直猜測的「美國核潛艇撞上南海人工漁場」，或許就有了解釋。

海洋人工漁場怎能威脅潛艇？文章解釋，海洋漁業資源在現代捕撈手段下快速萎縮，人工養殖技術也因此從河流湖泊走向海洋；若想人工養殖價值更高的海洋魚類，就需要進入深海，這對養殖設備要求非常高。

美國核潛艇南海「撞車」 中國：興風作浪是事故根源

文章稱，這些海上漁場重量動輒數以千噸，工作狀態採用半潛或全潛模式，深入水下數十米。

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挪威薩馬爾集團（SalMar）「海洋漁場1號」，是世界首座半潛式智能海上漁場。這建造訂單由中國湖北海洋工程裝備研究院拿下，2017年交付，漁場直徑110米，高69米，空船重量7,693噸。

中國首座深海人工漁場，是山東萬澤豐漁業集團的「深藍1號」，2018年交付，周長180米，高38米，重約1,400噸，有效養殖水深30米，直徑60.44米。

2018年，海南臨高海豐養殖發展有限公司，向湖北海洋工程裝備研究院，訂購3座深遠海漁智能養殖漁場裝備。每個直徑120米，高75米，工作水深55米，養殖水體25萬立方米，相當於200個標準泳池。這可說明，南海確有條件出現這樣的大型人工漁場。

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美軍核潛艇有先進偵測設備，今次卻意外撞傷，外界故推斷，康涅狄格號事發時只開啟了被動聲納，以隱蔽狀態工作，即沒有使用主動聲納，以免發出聲波易遭發現，只靠接收外來聲波來探測外面狀況。

鑑於人工漁場基本上不會發出大太額外噪音，美軍核潛艇確有機會在不熟悉環境下，撞上人工漁場。相比之下，海洋鑽油平台會發出明顯噪音，位置也相對固定，美軍不太可能不掌握位置，撞上的機會微乎其微。

不過，文章最後強調，人工漁場相對來說還是位於水深較淺的海域，而海狼級核潛艇更適合於在大洋深處潛伏獵殺，因此相比撞上人工漁場的猜測，作者還是更相信康涅狄格號是因為失誤撞上海底。

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責任編輯：連兆鋒

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