【多地限電】山西洪災停產煤礦陸續復工 動力煤期貨仍創新高

山西連日暴雨成災，至今15人死亡、3人失蹤。正值電力供應緊缺，作為產煤第一大省，山西的煤炭供應情況備受關注，據報受災停產煤礦正陸續復工復產，多方聯動全力保障煤炭保供工作。

不過，動力煤期貨價格仍連續兩日創出新高。鄭州商品交易所動力煤期貨，今日升至每噸1,507元人民幣，續創歷史新高，日漲11.01%。

廈門大學能源政策研究院院長林伯強表示，火電仍是中國最大的電力來源。火電的主要原料來源於煤炭，山西洪災可能會加劇煤炭價格上漲，目前市場仍在觀望。

山西：停產時間很短 對煤炭保供影響不明顯

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受持續暴雨等影響，山西60座煤礦一度停工停產。

央視今日（12日）報道，從山西省人民政府召開的新聞發布會上了解到，自月初暴雨以來，山西太原、晉中、長治、晉城、臨汾、運城等6個市轄區內的部分生產煤礦受強降雨影響，自行臨時緊急停產撤人。目前除了4座煤礦仍停產外，其他煤礦都已恢復生產。這次暴雨導致部分煤礦臨時緊急停產，但時間很短，不會對山西煤炭保供造成明顯影響。

《證券日報》稍早亦報道，山西焦煤、晉控煤業、潞安化工、華陽新材、永泰能源、蘭花科創等上市公司所屬煤礦均處於正常生產狀態；因事故停產的臨汾鄉寧地區煤礦，已恢復生產，山西地區受降雨影響的停、限產的煤礦開工率逐步提升，產量較國慶期間已陸續恢復。

去年山西省原煤產量10.63億噸，是內地第一大產煤省份。9月29日，山西省與其保供的14省區市對接簽訂四季度煤炭中長期合同，按照要求，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧5個省市，涉及煤炭保供量達5500萬噸。

山西省副省長王一新日前在山西省屬煤電企業保供現場推進會上表示，現在到了國有企業發揮保障能源安全「壓艙石」作用的關鍵時刻，要提高政治站位，不講條件，不折不扣完成好煤電保供任務。此外，山西省能源局成立「能源保供專班」，督促檢查任務完成情況，協調解決能源保供難點問題。

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責任編輯：林佩怡

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