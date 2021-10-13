▲ 美軍核潛艇南海「拼刺刀」折戟 中美無硝煙戰爭已打響

中美關係近日趨向相對緩和，兩國元首通電，雙方高層又在蘇黎世會晤；美方強調美中要避免衝突、確保「負責任」競爭，而雙方也為恢復經貿、應對氣候合作和潛在元首會晤鋪路。不過另一方面，中美之間一場沒有硝煙的軍事較量，似乎已經不只在戰術層面上，更在戰役戰略規模上，於東海、台海、南海乃至整個美國所講的「印太」打響，勝方會獲得今後亞洲主導權。美軍海狼級核潛艇在南海「撞艇」，就是一大開打訊號。

拜登政府近日降低對華說話腔調，在中方連月堅決回絕下，少了提「合作時合作、競爭時競爭、對抗時對抗」的三分法，調整成更多地強調「不衝突」。

美國又釋放了華為副董事長孟晚舟，創造了中美高層接觸和一定程度上合作的氛圍。中美貿易也重啟了對話，美方表示希望美中「再掛鉤」。

不過，美國在與華對抗方面其實未有放鬆，還變得更加從實際上出發，少說一點、多做一些。這而且還是軍事對抗。

美國海軍海狼級核潛艇「康涅狄格號」在南中國海撞上「不明物體」，受損折返關島；事件印證拜登政府已經下定決心，不惜可能承受相當損失的風險，也要想盡辦法，以最強陣容介入中國周邊局勢，圍堵遏制中國。

海狼級核動力攻擊潛艇，可謂美國海軍之寶。海狼級設計於冷戰末期，原是用來對付蘇聯的「頂配」攻擊潛艇，本來打算造數十艘。

惟海狼級服役前蘇聯早已解體，加上其接近30億美元單價極其高昂，結果僅僅造了3艘，即由便宜約3分1的弗吉尼亞級取而代之。

如此珍貴稀有的潛艇，美軍用它在南海這交通繁忙、水文環境複雜、水深相對淺、島礁和水下地貌繁多的海域「拼刺刀」，即可以說是魯莽，也可以說是出手狠辣。

康涅狄格號若非今次遇上不測，我們還不知道它來過。

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從宏觀層面看，康涅狄格號10月上旬在南海出沒，時間點正跟美英日航母、準航母聯演吻合。

10月初，美軍「列根號」航空母艦從中東返回亞太，與剛完成升級、首先搭載F-35C隱形戰機的「卡爾文森號」航母，夥同英國海軍「伊利沙伯女王號」航母，與日本直升機母艦同框演習。

這象徵意義不言而喻。美國繼聯同英國，向澳洲輸出核潛艇技術，挑戰核不擴散體系後，再次拉著英國，向日本擁有航母開綠燈，衝擊日本「和平憲法」不得擁有進攻武器原則。

美日也毫不避嫌，公開美國海軍陸戰隊F-35B，在日本「出雲號」直升機母艦上起降畫面，表明出雲號會改裝成搭載固定翼飛機的正式航母。

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海狼級闖南海、美英日及美英澳圈子，凡此種種都與美國海軍上周公佈「新戰略指南」相符。

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）稱，要維護美海軍全球霸主地位，防止中國大陸拿下台灣，這包括組織部署最敏捷精銳的力量，而聯合澳洲、印度等區內國家「至關重要」。

但德爾托羅同時坦言，美方期望的目標不是與中國開戰，沒有人希望打仗，美軍目標是威懾。

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這邊廂，解放軍強硬應對美國軍事施壓，大機群連日在台海一帶活動，對美英日航母展示反介入能力；電子戰飛機殲-16D廣受海內外傳媒關注。

中國國家主席習近平在紀念辛亥革命110周年講話上強調，兩岸統一歷史任務一定要實現，也一定能實現，分裂國家者從來沒有好下場。

習近平同時表明，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。

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中美軍事大較量展開了，惟雙方看來都心領神會，上兵伐謀，不戰而屈人之兵，善之善者也。

既然中美對抗爭雄避不了，那麼沒有硝煙、兵不血刃地較量，才最符合雙方與全世界利益。

事實上，台海局勢怎樣走，北京如何軟硬兼施促統，美軍會不會干涉，這全都取決於中美實力對比；只要走得對，不用真正打起來就能分勝負。

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