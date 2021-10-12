【山西洪災】古文物遇險 山西導演賈樟柯籲重視搶救（組圖）

山西省文物資源豐富，曾有「地下文物看陝西，地上文物看山西」。山西連日的強降雨危及當地文物。官方表示，山西省共有1763處文物出現了屋頂漏雨、牆體開裂坍塌、地基塌陷等險情。山西導演賈樟柯呼籲，政府要重視偏遠地區文物受災的搶救工作。

多處國家級文物遇險 平遙古城墻發生局部坍塌

據山西省氣象台消息，10月2日20時至7日8時，山西省平均降水量達119.5毫米，太原市平均降水量185.6毫米，全省有18個縣（市、區）降水超過200毫米，有51個縣（市、區）降水在100～200毫米之間，累計降水量最大為285.2毫米。

山西是中國現存各類古建築最多的省份，有「中國古代建築博物館」之稱。據第三次全國文物普查數據及山西省文物局網站信息顯示，山西省目前登記在冊的不可移動文物達5萬多處，其中古建築有28027處。

此輪降雨導致山西不少古建築受到影響，平遙古城墻發生局部坍塌、晉祠多處古建屋面漏水、天龍山石窟部分石窟漏水。

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據山西省文物局消息，受近日持續強降雨影響，截至10日12時，山西各地共上報1763處不可移動文物不同程度地出現險情，9座博物館紀念館出現小面積漏雨、部分構件損壞等情況。目前，山西省文物局正在開展搶險修繕工作。

這些文物涉及全國重點文物保護單位177處、省級文物保護單位137處、市縣級文物保護單位660處、尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物789處。據初步調查，國保、省保單位主要險情是屋面小面積滲漏及周邊護坡巖體等出現滑坡等問題，低級別和未定級文物出現墻體坍塌、梁架傾倒等險情較多。

國家文物局昨日發布消息，已派出專家組實地勘查掌握文物受影響情況，指導文物救災工作，緊急撥付文物應急搶險資金，支持山西開展因災受損文物應急、搶險、修復等，確保文物第一時間得到應急保護。

賈樟柯呼籲關注偏遠地區古建

出生於山西、作品經常以山西為背景的導演賈樟柯接受採訪時表示，山西「村村有古廟，處處有古建」，一個不起眼的鄉村小廟裡可能就藏著國寶級的壁畫。

他認為，這次持續暴雨給偏遠地區文物保護工作帶來的考驗是巨大的，他建議政府和公眾要高度重視偏遠地區文物受災情況的排查和搶救工作。

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責任編輯：李冰琪

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