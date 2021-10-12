【新疆棉】新疆籍CBA球員代言Adidas 據報遭罰扣20%獎金

始於半年前的新疆棉風波如今看似平息。近日，廣東男籃隊內國手、上賽季CBA總決賽MVP胡明軒，因簽約代言德國運動品牌Adidas（阿迪達斯）引起爭議，網民認為胡明軒作為新疆籍球員卻代言污蔑新疆的品牌的行為不妥。廣東隊據報對其做出內部扣發20%奪冠獎金的處理。

Adidas等品牌曾表態拒用新疆棉

據內媒報道，9月27日，阿迪達斯籃球部門官方微博宣布，廣東宏遠男籃球員胡明軒成為旗下籃球系列代言人。

胡明軒1998年出生於新疆烏魯木齊市，中國籃球國家隊隊員，目前效力於廣東宏遠籃球俱樂部，在上賽季率領廣東男籃奪得CBA總冠軍，還憑借在總決賽的出色發揮當選FMVP。

胡明軒代言阿迪達斯此舉引爆輿論。不少網民稱，無法理解新疆籍球員代言抹黑新疆棉花的品牌，認為胡明軒的代言行為不妥當。CBA廣東隊的官博評論區也有不少批評，有網民要求廣東隊就此事做出回應，並對胡明軒做出相應處罰。

直到現在，無論是胡明軒還是廣東隊都對此事保持沉默，沒有做出正面回應。而胡明軒的微博在轉發代言博文後就停止了更新，也沒有轉發阿迪達斯在9月30日發布的另一則宣傳視頻。

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不過，廣州廣播電視台《廣視新聞》近日在報道10月8日廣東隊進行新賽季體測的新聞中，提到胡明軒因為簽約某德國體育品牌引發爭議，廣東隊以內部扣發20%的奪冠獎金作為處罰。

另據體育傳媒與產業服務平台「ECO氪體」消息，廣東宏遠籃球俱樂部為此立下了球員代言的新規，球員簽約代言任何國內外品牌都需要和俱樂部報備，在得到俱樂部的審核批准之後才可進行，否則將扣除球員一半工資，另外再加禁賽15場。

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責任編輯：尹航

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