電力市場化改革 發改委：有序放開全部燃煤發電電量上網電價

國家發展改革委日前印發《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》，要求有序放開全部燃煤發電電量上網電價，擴大市場交易電價上下浮動範圍，推動工商業用戶都進入市場，取消工商業目錄銷售電價，保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定。

發改委今日（12日）召開新聞發佈會，國家發改委價格司司長萬勁松表示，近年按照電力體制改革「管住中間、放開兩頭」總體要求，持續深化電價市場化改革，有序放開競爭性環節電價。 2019年，國家發展改革委出台了《關於深化燃煤發電上網電價形成機制改革的指導意見》，將實施多年的燃煤發電標杆上網電價機制，改為「基準價+上下浮動」的市場化電價機制，各地燃煤發電通過參與電力市場交易，由市場形成價格，2020年超過70%的燃煤發電電量通過市場交易形成上網電價。

8日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議指出將市場交易電價上下浮動範圍，由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%。發改委隨即迅速出台進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的措施。通知指出，擴大市場交易電價上下浮動範圍。將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。

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工商業企業用電成本推升

發改委指出，此政策下，市場交易電價可能出現上浮，在一定程度上推升工商業企業用電成本。但需要分用戶類別來看，對高耗能企業市場交易電價，規定其不受上浮20%限制，這樣上浮不限，就是要讓用電多、能耗高的企業多付費。

萬勁松表示，為保障改革平穩實施、落地見效，明確了多項保障措施。一是全面推進電力市場建設。有序放開各類電源發電計劃，健全電力市場體系，加快培育合格售電主體。二是加強與分時電價政策銜接。加快落實分時電價政策，出台尖峰電價機制，做好市場交易與分時電價政策的銜接。三是避免不合理行政干預。要求各地嚴格按照國家相關政策推進電力市場建設，對市場交易電價合理浮動不得進行干預。四是加強煤電市場監管。及時查處違法違規行為，維護良好市場秩序；指導發電企業特別是煤電聯營企業合理參與電力市場報價。

發改委價格司價格司副司長彭紹宗表示，此次深化燃煤發電上網電價市場化改革，有利於更好的發揮市場機製作用，在一定程度上緩解燃煤發電企業經營困難，鼓勵企業增加電力供應，抑制不合理電力需求，改善電力供求狀況，更好保障電力供應。

責任編輯：袁瑋婧

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