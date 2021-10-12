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內地男團成員被爆是女生 急道歉宣布退出娛樂圈（多圖）

社會熱點 12:06 2021/10/12

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內地男團成員被爆是女生 急道歉宣布退出娛樂圈

韓劇《原來是美男》的劇情竟然在現實世界發生，近日有網民揭發內地養成系男團「憶光年」前練習生付佳源其實是女生，引發網絡熱議。付佳源隨後發文為「隱瞞性別」一事公開道歉，並保證不在娛樂圈露面，但強調自己並非該男團成員，只是參與一個冬令營。

13歲的付佳源在微博發文坦誠隱瞞性別一事，她表示當初接到不少經紀公司的邀約，最終選擇了憶光年，「但是新疆疫情原因，一直去不成，所以當時年少無知，隱瞞了公司自己的性別，欺騙了粉絲，對不起再次道歉。」

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付佳源指出，自己並沒有加入「憶光年」男團，只是一個參加冬令營的成員。這次事件已經影響到她在學校和家人的生活，請求網民手下留情刪除網上貼文，並稱「以後保證不在娛樂圈露面了，也不會在短視頻平台露面了。」

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「憶光年」男團以00後男孩為主打，透過「練習生劇場公演」形式，累積了一定的粉絲。其所屬經紀公司「憶光年傳媒」，就付佳源一事在微博發聲明稱，由於疫情關係，只能選擇線上面試選拔，而傅佳源的確是其冬令營招募的成員，「招募時，家長跟孩子都隱瞞了性別，並稱自己是男生」。

聲明表示，與付佳源的合約早在幾個月前就結束。該公司工作人員在工作過程中存在疏忽之處，以後將會嚴格按照公司規章制度執行。

責任編輯：易燕丹

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