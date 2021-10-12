【中國樓市】土地市場低迷 北京26幅住宅地皮延期出讓

內地房地產市場降溫，多個城市土地市場也低迷。北京第二批商品住宅用地集中供應競買申請昨日（11日）截止，26幅地皮延期出讓，佔總出讓地皮的60.47%。「21世紀經濟報道」指，原因或為無人報價。

北京第二批集中供地43幅，其中平谷區一幅招標項目已於上月底順利成交，其餘42幅掛牌出讓土地的競買報名昨日截止，共有16幅地接到有效競買申請，參與競買企業共計50餘家（次），涉及央企、國企和民企。16幅地掛牌報價截止時間為今日（12日），屆時將根據市場競爭情況，通過現場競價、搖號或投報高標準商品住宅建設方案等，確定土地競得人。

杭州流拍率逾5成

此外，在杭州第二批集中供地出讓截止報價日前一晚，昨日杭州市規劃和自然資源局公告，17幅土地終止出讓，包括之前因報名人數不足流拍的10幅地皮。這意味此輪杭州集中供地的「提前流拍率」，達到54.8%。

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據「21世紀經濟報道」，近期內地土地市場普遍遇冷，溢價率大幅下降、出現大量流拍、底價成交情況。截至上周四（7日），已有15個重點城市完成了第二批集中供地土拍， 15城平均溢價率為4.9%，較首批22城16.8%的平均溢價率大幅下降。掛牌土地共700宗，流拍及中止交易數量達206宗，佔29.4%。

多城市二批次集中土拍遇冷 房企觀望

央視財經報道，北京房地產協會秘書長陳志認為，全國多城市二批次集中土拍遇冷，加上近期恒大等民營企業紛紛「爆雷」，令房企對未來市場走勢預期不明朗，市場觀望情緒濃重。在此情況下，北京延期部分地皮交易，為企業預留充分的投資決策時間，有助引導企業理性競買，維護土地市場穩定。

​中原地產首席分析師張大偉預計，在延長期內，北京市將會根據市場實際情況和調控要求，優化這些地皮的出讓條件，以實現精準供地，落實「房住不炒」要求，以更好地實現穩地價、穩房價、穩預期工作目標，落實房地產調控長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。

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責任編輯：林佩怡

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