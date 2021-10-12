  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】土地市場低迷 北京26幅住宅地皮延期出讓

經濟脈搏 11:57 2021/10/12

分享：

內地房地產市場降溫，多個城市土地市場也低迷。北京第二批商品住宅用地集中供應競買申請昨日（11日）截止，26幅地皮延期出讓，佔總出讓地皮的60.47%。「21世紀經濟報道」指，原因或為無人報價。

北京第二批集中供地43幅，其中平谷區一幅招標項目已於上月底順利成交，其餘42幅掛牌出讓土地的競買報名昨日截止，共有16幅地接到有效競買申請，參與競買企業共計50餘家（次），涉及央企、國企和民企。16幅地掛牌報價截止時間為今日（12日），屆時將根據市場競爭情況，通過現場競價、搖號或投報高標準商品住宅建設方案等，確定土地競得人。

杭州流拍率逾5成

此外，在杭州第二批集中供地出讓截止報價日前一晚，昨日杭州市規劃和自然資源局公告，17幅土地終止出讓，包括之前因報名人數不足流拍的10幅地皮。這意味此輪杭州集中供地的「提前流拍率」，達到54.8%。

【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？

【中國樓市】寧波奉化「救市」 買樓補貼最高100萬遠超哈爾濱

據「21世紀經濟報道」，近期內地土地市場普遍遇冷，溢價率大幅下降、出現大量流拍、底價成交情況。截至上周四（7日），已有15個重點城市完成了第二批集中供地土拍， 15城平均溢價率為4.9%，較首批22城16.8%的平均溢價率大幅下降。掛牌土地共700宗，流拍及中止交易數量達206宗，佔29.4%。

多城市二批次集中土拍遇冷 房企觀望

央視財經報道，北京房地產協會秘書長陳志認為，全國多城市二批次集中土拍遇冷，加上近期恒大等民營企業紛紛「爆雷」，令房企對未來市場走勢預期不明朗，市場觀望情緒濃重。在此情況下，北京延期部分地皮交易，為企業預留充分的投資決策時間，有助引導企業理性競買，維護土地市場穩定。 

​中原地產首席分析師張大偉預計，在延長期內，北京市將會根據市場實際情況和調控要求，優化這些地皮的出讓條件，以實現精準供地，落實「房住不炒」要求，以更好地實現穩地價、穩房價、穩預期工作目標，落實房地產調控長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。

內地樓市降溫 地產商躺平不搶地 逾百土地流拍

內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
2021/10/10
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
2021/10/09
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成
2021/10/08
內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成
【中國樓市】寧波奉化「救市」 買樓補貼最高100萬遠超哈爾濱
2021/10/11
【中國樓市】寧波奉化「救市」 買樓補貼最高100萬遠超哈爾濱
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
2021/10/11
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？

你可能感興趣

【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
15:54 2021/10/10
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
17:02 2021/10/09
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成
15:01 2021/10/08
內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成
土地拍賣 經濟 恒大 地產 成交 杭州 北京 中國

下一篇文章

【多地限電】山西洪災停產煤礦陸續復工 動力煤期貨仍創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
日媒拆解Samsung轉戰摺機 背後是應對中企緊追
日媒拆解Samsung轉戰摺機 背後是應對中企緊追
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
李克強：糾正「一刀切」限電限產或「運動式」減碳
李克強：糾正「一刀切」限電限產或「運動式」減碳
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？