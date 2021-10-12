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中美海軍旗鼓相當？內媒：美國捧殺還是免開尊口吧

國情動向 13:26 2021/10/12

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中美海軍旗鼓相當？內媒：美國捧殺還是免開尊口吧

美國新任海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）公佈新一份戰略指南，不到7頁文件提了「中國」6次，並首次聲稱中國海軍與美國海軍旗鼓相當。內地傳媒直言，美國海軍大型艦艇數量遠超其他國家，德爾托羅此言其實就是對中國的捧殺，誇大中國實力並渲染「威脅」，「還是免開尊口吧」。

美國海軍新戰略指南將中國、文化、氣候變化、新冠疫情列為「四大挑戰」，並將中國放在首位。指南聲言：「自至少一代人的時間以來，美國首次遇到海軍實力與我們旗鼓相當的戰略競爭者。」

指南提出強化美軍戰備，將更多經費投入到人工智能、無人操作平台、超音速武器等系統，並聯合美國盟友和夥伴一同遏制中國。

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」發表文章，形容德爾托羅此言，是明顯且不懷好意的捧殺，意在渲染、誇張中國海軍實力，堪稱「中國軍事威脅論」的升級再版。

文章指，美軍方高層這樣的「抬舉」，不是在表揚他們眼中的「戰略競爭對手」，其中至少透露出三層內涵：

（1）刻意捧殺

德爾托羅聲稱，中國海軍擁有全球規模最龐大的艦隊，約有350艘艦艇，還包括數以百計海警和海上民兵船隻。

海軍研究院研究員張軍社說：「這種對中國海軍艦艇數量的統計和實力評估毫無根據，計算方法在故意混淆是非，根本不足採信。」

對海軍能力的衡量可以從三個數字上判斷：噸位、大型軍艦數量、核潛艇數量。事實上，世界上任何國家的海軍實力都與美軍有相當大的差距。

張軍社指出，從噸位上來看，美國海軍艦艇包括10萬噸級的航母，大型艦艇佔主要比例，總噸位遠超其他國家。

從大型軍艦數量來看，美國擁有的大型軍艦數量遠超其他國家，包括中國。美國擁有11艘10萬噸級的核動力航母，而中國目前只擁有2艘常規動力航母，而且噸位和艦載機數量也不及美國。

從核潛艇數量來看，美國的公開報道可見，美國已經擁有60多艘核潛艇，同樣高於中國。

張軍社表示，中美海軍實力並未「相當」，美國海軍作戰能力仍然遙遙領先其他國家；美軍方高層將中國海軍軍力捧到和美國「旗鼓相當」的高度，實際上是為了在國會掙取更多經費而制造的「中國軍事威脅論」慣用伎倆。

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（2）染指台海

德爾托羅聲言，美國海軍「最終任務不是與中國開戰，而是阻止他們完成目標，包括拿下台灣。」

「長安街知事」文章指出，一個中國原則是美國對中國的承諾，台灣問題則是中國的紅線，德爾托羅不僅渲染中國威脅，更打起「台灣牌」，這已是相當狂妄的表態。

張軍社表示，「第一島鏈」是冷戰時期的概念，所謂中國威脅第一島鏈，是一種早已過時的霸道論調。台灣問題涉及中國核心利益，在這個問題上，中國不可能有任何退讓，並且會採取一切措施來堅決維護國家的主權和領土完整，這是任何勢力都無法阻擋的。

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（3）遍佈全球

德爾托羅稱，美國海軍不僅需要出現在中國南海，而且需要遍佈全球。文章則表示，事實上，美國海軍不僅霸權無人能及，其對海上安全的威脅也令他國難望項背。

美國海軍太平洋艦隊10月7日發表聲明，稱美國海軍海狼級核動力攻擊潛艇「康涅狄格號」10月2日在南海不明物體相撞，艇上11名水兵受傷。

中國外交部發言人趙立堅指出，此次事故發生後，美方時隔近5天才發表了一份語焉不詳的聲明；這種不負責任、拖延遮掩的態度更令國際社會對美方意圖和事故細節產生懷疑，美方有責任說明事故詳細情況。

趙立堅要求，美方還要解釋清楚，核潛艇事故到底發生在甚麽地方？事故有沒有造成核泄漏，破壞海洋環境？會不會影響事發海域的航行安全、漁業作業？

趙立堅強調，美方應採取負責任態度，盡快對此次事故作出詳盡說明，給國際社會和地區國家一個滿意的交代。

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責任編輯：連兆鋒

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