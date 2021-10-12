  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%

經濟脈搏 13:23 2021/10/12

分享：

受限電限產、房地產調控、疫情防控等衝擊，經濟學家下調內地經濟增長預測。據「第一財經」調研，16名首席經濟學家預測今年GDP增速，預期均值由上季度末的8.72%下調至8.15%，中位數為8.2%。經濟學家們認為，未來內地經濟增速將減緩，整體前高後低。

同時，21名經濟學家認為內地經濟較上半年有所回調，對第三季GDP增速預測均值為5.35%。另外財新近日對15間國內外機構的調查顯示，經濟學家對第三季GDP按年增速預測均值為5.1%，較次季回落2.8個百分點，中位數為5%。這一增速已經低於去年第四季。

【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓

李克強：保證能源供應 確保經濟運行在合理區間

「第一財經」引述國家信息中心經濟預測部首席經濟師祝寶良認為，受疫情、房地產調控政策、拉閘限電、防止資本無序擴張等，以及基數影響，內地經濟增速在第三季回落的基礎上，第四季會繼續減緩，而受到能源短缺和輸入性價格上漲影響，上游工業品價格會繼續攀升。

招商銀行首席經濟學家丁安華表示，當前供需回落，疫情擾動持續，內生增長動力不足，僅靠外需無法支撐持續高速增長。他認為，內地經濟面臨的結構性矛盾，短期調整難度較大，同時疫情對經濟衝擊或成常態。他分別下調三、四季度GDP增速預測0.8、0.4個百分點，至5.1%、4.6%；全年GDP增速預測下調0.3個百分點至8.3%。

信心指數首跌破榮枯線

另外，本期「第一財經首席經濟學家信心指數」為49.17，自去年5月以來首次低於50榮枯線。經濟學家們認為，未來1個月內地經濟將面臨較大壓力，房地產調控政策、拉閘限電等措施，將對整體經濟有所影響。

如是金融研究院管清友表示，人行雖然首提房地產「兩個維護」，但隨即明確「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，短期地產不會有轉向型放鬆。至於雙控雙限，既有供需原因也有政策驅動，供需缺口短期很難彌補，考慮到9至10月是生產旺季，能耗雙控、限電限產對工業生產拖累不容小視。綜上所述，基建加碼很難彌補房地產投資下行和雙控雙限對製造業的衝擊，第四季經濟下行壓力仍值得警惕。

德勤中國的許思濤則認為，恒大風波後，大城市的房地產市場已經降溫。考慮到2000年以來，大多數城市樓價都快速上漲，樓價溫和回落不太可能打擊消費者信心。惟在長期的房地產繁榮後，如何避免資產通縮對實體經濟的深遠影響，是中長期重要問題。

【中國PMI】第四季經濟或加速放緩 有分析稱明年需保5

內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓
2021/10/11
【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓
李克強：保證能源供應 確保經濟運行在合理區間
2021/09/30
李克強：保證能源供應 確保經濟運行在合理區間
【中國PMI】第四季經濟或加速放緩 有分析稱明年需保5
2021/09/30
【中國PMI】第四季經濟或加速放緩 有分析稱明年需保5
限電限產下中國經濟添壓 宏觀政策轉向或看這時間點
2021/09/29
限電限產下中國經濟添壓 宏觀政策轉向或看這時間點
易綱：中國經濟潛在增速仍有望維持5%-6% 有條件實施正常幣策
2021/09/28
易綱：中國經濟潛在增速仍有望維持5%-6% 有條件實施正常幣策

你可能感興趣

【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓
15:50 2021/10/11
【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓
李克強：保證能源供應 確保經濟運行在合理區間
20:47 2021/09/30
李克強：保證能源供應 確保經濟運行在合理區間
【中國PMI】第四季經濟或加速放緩 有分析稱明年需保5
14:47 2021/09/30
【中國PMI】第四季經濟或加速放緩 有分析稱明年需保5
中國 經濟 樓價 GDP 中國人民銀行 通縮 金融 銀行 基建

下一篇文章

【中國樓市】土地市場低迷 北京26幅住宅地皮延期出讓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李克強：糾正「一刀切」限電限產或「運動式」減碳
李克強：糾正「一刀切」限電限產或「運動式」減碳
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
日媒拆解Samsung轉戰摺機 背後是應對中企緊追
日媒拆解Samsung轉戰摺機 背後是應對中企緊追
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區