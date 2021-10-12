限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%

受限電限產、房地產調控、疫情防控等衝擊，經濟學家下調內地經濟增長預測。據「第一財經」調研，16名首席經濟學家預測今年GDP增速，預期均值由上季度末的8.72%下調至8.15%，中位數為8.2%。經濟學家們認為，未來內地經濟增速將減緩，整體前高後低。

同時，21名經濟學家認為內地經濟較上半年有所回調，對第三季GDP增速預測均值為5.35%。另外 財新近日對15間國內外機構的調查顯示，經濟學家對第三季GDP按年增速預測均值為5.1%，較次季回落2.8個百分點，中位數為5%。 這一增速已經低於去年第四季。

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「第一財經」引述國家信息中心經濟預測部首席經濟師祝寶良認為，受疫情、房地產調控政策、拉閘限電、防止資本無序擴張等，以及基數影響，內地經濟增速在第三季回落的基礎上，第四季會繼續減緩，而受到能源短缺和輸入性價格上漲影響，上游工業品價格會繼續攀升。

招商銀行首席經濟學家丁安華表示，當前供需回落，疫情擾動持續，內生增長動力不足，僅靠外需無法支撐持續高速增長。他認為，內地經濟面臨的結構性矛盾，短期調整難度較大，同時疫情對經濟衝擊或成常態。他分別下調三、四季度GDP增速預測0.8、0.4個百分點，至5.1%、4.6%；全年GDP增速預測下調0.3個百分點至8.3%。

信心指數首跌破榮枯線

另外，本期「第一財經首席經濟學家信心指數」為49.17，自去年5月以來首次低於50榮枯線。經濟學家們認為，未來1個月內地經濟將面臨較大壓力，房地產調控政策、拉閘限電等措施，將對整體經濟有所影響。

如是金融研究院管清友表示，人行雖然首提房地產「兩個維護」，但隨即明確「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，短期地產不會有轉向型放鬆。至於雙控雙限，既有供需原因也有政策驅動，供需缺口短期很難彌補，考慮到9至10月是生產旺季，能耗雙控、限電限產對工業生產拖累不容小視。綜上所述，基建加碼很難彌補房地產投資下行和雙控雙限對製造業的衝擊，第四季經濟下行壓力仍值得警惕。

德勤中國的許思濤則認為，恒大風波後，大城市的房地產市場已經降溫。考慮到2000年以來，大多數城市樓價都快速上漲，樓價溫和回落不太可能打擊消費者信心。惟在長期的房地產繁榮後，如何避免資產通縮對實體經濟的深遠影響，是中長期重要問題。

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責任編輯：林佩怡

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