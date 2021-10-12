▲ 趙薇夫婦再涉合約糾紛 遭民生信託起訴料下月開庭

內地藝人趙薇8月底突遭全網封殺，更有傳被當局列作「劣跡藝人」深陷輿論風波。據《每日經濟新聞》，近日趙薇與丈夫黃有龍、巨人網絡集團董事長史玉柱又因涉及合約糾紛，遭中國民生信託有限公司起訴，預計11月8日在北京市第四中級人民法院開庭審理。

《每日經濟新聞》引述法院開庭公告報導，此案案由為「保證合同糾紛」。據相關法律規定，「保證合同」是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或承擔責任的合同。

保證合同糾紛，是指在保證人（第三人）與債權人簽訂的在主債權人不履行其債務時，由保證人按照約定及行債務或承擔責任的合同中產生的糾紛。

趙薇名下多間公司股權被凍結

公開資料顯示，民生信托前身為中國旅遊國際信托投資有限公司，註冊資本額達70億元（人民幣，下同），控股股東為武漢中央商務區股份有限公司。

早於今年6月，民生信托就曾控告趙薇及合寶文娛集團有限公司，相關訴訟案由同樣是保證合同糾紛。該案件司法協助信息顯示，趙薇持有合寶文娛4.15%的股權已被凍結，涉及資金500萬元。

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此外，據《每日經濟新聞》統計，趙薇名下共有13間企業，其中2間註銷，2間吊銷，2間已吊銷，在存續或在營期間的共有7間。目前存續的7間企業中，有5間企業的股權今年4月被凍結，合計被凍結股權金額達1672.6萬元，被凍結期限均為1095天（3年）。

趙薇丈夫黃有龍也背負不少債務糾紛。報導引述消息稱，黃有龍遭起訴拖欠兩筆貸款和利息，共計近3億港元。

責任編輯：易燕丹

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