【Tesla風波】溫州車主謊稱煞車失靈 被判向特斯拉賠償5萬元

針對美國電動汽車巨頭特斯拉起訴「812溫州特斯拉失靈」車主名譽權糾紛一案，溫州市鹿城區人民法院判決書顯示，去年8月12日發生的高速衝撞停車場並導致連環撞車事件，屬車主踩錯踏板，即把油門當成煞車，因此認定特斯拉車主陳某向特斯拉賠禮道歉，並支付後者賠償款5萬元（人民幣，下同）

離地飛起三米多高，特斯拉失控連撞14車

去年8月12日晚，車主陳某駕駛特斯拉Model 3在距離停車場百米位置時突然加速，幾乎騰空躍起飛速撞進停車場，連撞14輛車後才停下來，陳某被送入醫院搶救，後被醫學鑒定為九級傷殘。

此後，陳某在接受媒體採訪時稱特斯拉煞車失靈，並通過網絡平台維權。

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法院：車主陳某承擔事故的全部責任

溫州市鹿城區人民法院於今年6月9日受理此案並公開開庭審理。法院判決書顯示，2021年5月，溫州市汽車工程學會下屬司法鑒定機構詳細介紹了檢測過程並公布上述調查結果。

法院經審理認定，車主陳某承擔事故的全部責任，其他各方對事故發生均無責任。

此外，法院認定，陳某在上述鑒定意見書和事故認定書作出後，仍在抖音和新浪微博發布與事實不符的有關損害特斯拉聲譽的信息，造成網絡用戶、媒體觀眾等對特斯拉的錯誤認知，以及對特斯拉社會評價降低，已經構成對原告名譽權的侵害。法院要求該車主在抖音平台其使用賬戶上向特斯拉賠禮道歉，持續不少於90日，並在判決生效起10日內支付特斯拉賠償款5萬元。

另據都市快報報道，車主陳某昨天受訪時說，還沒收到紙質判決書，但對判決結果不能接受，並稱「我肯定會上訴。」

責任編輯：李冰琪

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