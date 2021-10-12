內地大賣《魷魚遊戲》周邊 律師：雖山寨未必侵權

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》全球熱播，盡管Netflix未進入中國內地市場，但該劇仍在中國爆紅，內地商家更抓住商機，包括服裝、面具等大批關於劇集的周邊產品在電商平台上熱賣，惟不少人批評是山寨盜版。有北京律師接受採訪表示，椪糖、運動服、T恤這些周邊產品雖然是「山寨」，但並沒侵犯知識產權。至於商家搶注《魷魚游戲》相關商標，有可能會被認為侵犯了版權方的權利被宣告無效。

在淘寶輸入「魷魚遊戲」即出現大量相關結果，其中綠色的運動外套是熱門商品，價錢由49至199元（人民幣，下同）不等，有店鋪月銷量超過2,000件。至於配套帶有編號的T恤，則低至29元。

劇中一個環節——用針摳出椪糖餅的遊戲也是商家的目標，某店家售賣的「韓國魷魚游戲同款手工糖餅道具」單價9.9元一個，包含了劇中圓形、三角形、五角星、雨傘、方形五種形狀，並在詳情頁寫明「99%高度還原魷魚游戲椪糖摳圖」。該頁面顯示，商品月銷量高達8000單。據內媒《新京報》，記者詢問《魷魚遊戲》相關圖案是否得到了官方授權，客服只是回應，要去問一下老闆。

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「椪糖」屬民間工藝非該劇發明

《新京報》引述北京中聞律師事務所律師趙虎表示，椪糖、運動服、T卹這些周邊產品雖然是「山寨」，但並沒侵犯知識產權。所謂「知識產權」分為商標、專利、著作權三個範疇。從專利來看，「椪糖」實際上算是一種民間工藝。該劇播出前，民間便有很多製糖人以這種方式銷售醣類食品，並非該劇發明，因此這類產品並不涉及侵犯專利權。從商標來看，若劇中椏糖的圖案，或者遊戲士兵的圖案，被正式註冊為商標，這種情況下「山寨」的店家會有侵權的可能性。

報道稱，據企查查顯示，「魷魚游戲」、「魷魚椪糖」目前已被國內多家公司申請註冊為商標，國際分類涉及教育娛樂、方便食品。當前商標狀態均為申請中。趙虎表示，中國《商標法》規定了「註冊商標不得侵犯他人的在先權利」。像「魷魚游戲」這樣和影視劇名字相同或近似的商業標誌，如果沒有得到官方授權，便有可能會被認為侵犯了版權方的權利。此前在我國也有類似的判例。 「當影視劇的名字被註冊為商標，影視劇版權方有權提出商標無效申請。如果最後認定的確是侵犯了相關權益，商標會被宣告無效。」

責任編輯：袁瑋婧

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