習近平：中國將構建起碳達峰 碳中和「1+N」政策體系

國家主席習近平今日（12日）下午以視頻方式出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會講話時指出，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和「1+N」政策體系。

在講話中，習近平表示，中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。

他也提到，「萬物各得其和以生，各得其養以成。」生物多樣性使地球充滿生機，也是人類生存和發展的基礎。保護生物多樣性有助於維護地球家園，促進人類可持續發展。

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習近平指出，為加強生物多樣性保護，中國正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系。中國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公裏，涵蓋近30%的陸域國家重點保護野生動植物種類。同時，本著統籌就地保護與遷地保護相結合的原則，啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。

習近平強調，綠水青山就是金山銀山。良好生態環境既是自然財富，也是經濟財富，關系經濟社會發展潛力和後勁。我們要加快形成綠色發展方式，促進經濟發展和環境保護雙贏，構建經濟與環境協同共進的地球家園。

此外，習近平在會議上宣佈，中國將率先出資15億元人民幣，成立昆明生物多樣性基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業。中方呼籲並歡迎各方為基金出資。

責任編輯：李冰琪

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