【多地限電】關乎企業成本和居民物價 一文看懂內地電價改革

內地此輪限電潮持續多日，料拖累經濟增速。國家發改委今日明確，燃煤發電上網電價市場化改革。發改委表示，改革實施後，一定程度上會推高PPI，但對CPI沒有直接影響。

至於內地電價改革的原因，以及對企業成本、居民物價的具體影響，本文帶你一次看懂。

發改委：此次改革核心是電價「能跌能漲」

國家發改委今日印發《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》。《通知》明確，燃煤發電的電量原則上要全部進入電力市場，通過市場交易，在「基準價+上下浮動」的範圍內形成上網電價，將形成「市場煤」「市場電」的煤電市場格局。同時，擴大燃煤發電市場交易價格浮動的範圍。由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%。

為何要進行電價改革？

2019年，發改委出台指導意見，將實施多年的燃煤發電標杆上網電價機制，改為「基準價+上下浮動」的市場化電價機制，各地燃煤發電通過參與電力市場交易，由市場形成價格。2020年，超過70%的燃煤發電電量通過市場交易形成上網電價。

而今年，國際市場能源價格持續走高，國內煤炭、電力供需持續偏緊，一些地方出現限電限產。10月8日國務院常務會議提出改革完善煤電價格市場化形成機制等一系列舉措，部署做好今冬明春電力和煤炭供應保障工作。在這一背景下，發改委出台進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的措施。

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發改委價格司司長萬勁松今日在發布會上表示，此次改革核心是真正建立起能跌能漲的市場化電價機制。從當前看，改革有利於進一步理順煤電關係，保障電力安全穩定供應；從長遠看，將加快推動電力中長期交易、現貨市場和輔助服務市場建設發展，促進電力行業高質量發展，支撐新型電力系統建設，服務能源綠色低碳轉型，並將對加快推動發用電計劃改革、售電側體制改革等電力體制其他改革發揮重要作用。

電價改革對工業有何影響？

發改委價格司副司長彭紹宗表示，全面放開燃煤發電上網電價，擴大上下浮動範圍，在電力供需偏緊的情況下，市場交易電價可能出現上浮，在一定程度上會推升工商業企業用電成本。但不同類型的工商業用戶情況也會有所不同。

對高耗能企業來說，改革規定這類企業市場交易電價不受上浮20%的限制，上浮不限意味著用電多、能耗高的企業就要多付費。

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對其他工商業用戶，其單位產品生產用電少，用電成本在總成本中佔比總體較低，市場交易電價出現一定上浮，企業用電成本會有所增加，但總體有限。同時，針對小微企業和個體工商戶，改革鼓勵地方採取階段性補貼，減輕這類企業的用電負擔。

電價改革對民生有何影響？

《通知》表示，保持居民、農業用電價格穩定。

萬勁松在發布會上強調，改革實施後，居民、農業用戶將和以往一樣購電用電，方式沒有改變，電價水平也保持不變。

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彭紹宗也表示，此次改革特別強調保居民農業用電穩定，對CPI沒有直接影響。如果市場交易電價上浮，在一定程度會推高企業、特別是上游企業的用電成本，對PPI有一定推動作用。但改革措施有利於改善電力供求狀況，更好保障企業用電需求，促進企業平穩生產，增加市場供給。「從整體上看此次改革利於物價穩定，對物價影響有限。」

責任編輯：尹航

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