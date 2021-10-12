【華為風暴】民調指逾75%加拿大人 反對華為參與5G建設

加拿大傳媒報道，一項最新調查顯示，超過75％的加拿大人認為，杜魯多政府應禁止中國電訊設備巨頭華為參與5G網絡建設。

中國外交部強調， 中國和加拿大經貿合作的本質是互利共贏，促 加方客觀公正，獨立自主做出符合自身利益的選擇，為中企提供公平公正、開放、非歧視的營商環境。

加媒《環球郵報》委托Nanos Research進行的民調結果顯示，反對華為參與5G的比例高於2019年的53％。只有10%的受訪者表示，應該允許華為提供 5G設備，低於2019年的22%。

加拿大總理杜魯多上月底表示，將在「未來幾周」決定是否禁止華為5G設備。

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京促加拿大獨立自主選擇

中國外交部發言人趙立堅今日表示， 中加經貿合作本質是互利共贏，華為5G產品的先進性和安全性，已經得到全球大多數運營商的認可。 加方應秉持客觀公正的態度，獨立自主做出符合自身利益的選擇，為中國企業提供公平、公正、開放、非歧視的營商環境。

值得注意，2018年12月加拿大應美國要求拘押華為副董事長孟晚舟後，中加關係急劇惡化，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）也在華被捕。盡管上月孟晚舟與美方達成協議而獲釋回國，兩名加拿大公民也准回國，但分析認為中加關係短期難以完全修復。

另一份由彭博委託Nanos Research的民意調查顯示，有36%加拿大人認為，中加關係因上述事件而永久受損。

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責任編輯：林佩怡

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