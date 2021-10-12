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王健林稱萬達高管全換紅旗汽車 撐國貨背後有何深意？

經濟脈搏 16:23 2021/10/12

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萬達與中國一汽集團周一（11日）宣布雙方戰略合作啟動，雙方將共同成立汽車服務公司，提供更完善的紅旗車生態系服務。萬達董事長王健林在啟動儀式上表示，他將親自帶頭，萬達副總裁以上高管全部換乘紅旗汽車，這不僅表達對國產品牌的信任和對民族品牌紅旗汽車的信心，更是對中國製造的支持和信念。

綜合內媒報導，雙方這次深入合作，預計到2022年上半年，首批「全新紅旗商超體驗店」 將於全國省會城市陸續建成。「紅旗用戶體驗生態」也將以此為載體，向用戶全面展開包括服務生態、能源生態、會員生態在內的全方位生態體驗服務。

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一汽紅旗正處於銷量增長的關鍵時期，截至今年8月，其銷量達到180,704輛，按年增長66.4%，創下歷史新高。與此同時，品牌的關注點將聚焦與提高用户體驗以及品牌專屬度。而這次和萬達的合作，不僅能利用商超的形式提升銷量，最重要的是提升一汽紅旗的品牌價值和服務。

萬達或將佈局進軍汽車行業

近兩年，受疫情、融資收緊、拿地成本偏高等因素影響，房地產行業從投資到整體營收及利潤增速均呈下滑態勢，地產行業向汽車行業發展也是一種全新模式的探索。

事實上，這並非萬達和一汽第一次合作。早在2015年8月，一汽-大眾奧迪就與萬達院線達成戰略合作，雙方整合資源，在品牌體驗、會員服務，以及互動娛樂營銷等方面展開深度合作。

依託集團旗下商業廣場和文旅項目，萬達這次和一汽共同成立汽車服務公司，意味著繼恒大、寶能等房企之後，萬達也將切入汽車行業，也不排除是以一汽汽車作為起點，進入汽車銷售、租賃的市場。

在汽車相關領域中，王健林此前也曾和格力董事長董明珠一起，投資入股銀隆新能源。目前，萬達集團持有銀隆新能源3.73%股份，是銀隆新能源的第六大股東，但銀隆業務僅停留在商用車，並沒有進入到乘用車市場。

《華爾街見聞》引述有關人士消息，萬達和紅旗的合作並非一時興起。從8月第一次簽署合作意向，到10月11日正式合作，成了汽車和地產企業跨界合作的又一個標本。未來，房地產行業和汽車領域的交叉、合作、人員流動、資本輪轉，也將更為頻繁。

責任編輯：易燕丹

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