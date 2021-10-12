中小學教職內捲？過半博士競爭深圳中學教職

近期央視報道深圳一中學教師面試，面試者中過半為博士，引起網民熱議。有輿論稱深圳教師待遇好引發教職熱，也有不少網民感歎工作難找，教職內捲嚴重，有大材小用之嫌。

據央視財經10月10日報導，今年的就業市場上，教師相關崗位的競爭異常激烈。緱曉雪是北京師範大學生物學碩士研究生。為了準備今年的秋季招聘，緱曉雪暑假也沒有回家。她上週五去了一個深圳的「四大校」，是深圳最好的四所中學之一，「生物學進入面試的有7個人，7人中有4個人都是博士。我聽在場面試的人說，化學那邊全都是博士。」

緱曉雪表示，除了應屆生，不少原本是教培機構的從業人員，也加入到今年競爭教師相關崗位的大軍當中。這讓原本激烈的競爭更加白熱化。

海外名校畢業生競爭中小學教師

深圳中學被稱為深圳「四大名校」之一，據21世紀經濟報導，早在2019年，其公佈的擬招聘35名教師名單就顯示，清華、北大的畢業生有20人，還有1人畢業於哈佛大學，其中32人是碩士或博士研究生，3人是博士（後）。

深圳中學介紹，2020年共有66名畢業於世界頂尖學府的新教師加盟。據悉，所有新教師均為碩士及以上學歷，其中博士及博士（后）佔比超過了40%。按新教師的畢業院校來分，清華大學和北京大學畢業生佔據了一半的比例。另一個新的趨勢是，名單中出現了越來越多的包括牛津大學、劍橋大學等海外名校的畢業生。

這樣的現像在深圳其實並不少見。深圳「四大校」對於教師的要求較高，以深圳中學、深圳實驗學校發布的2022年應屆畢業生招聘公告為例，兩所學校招聘的最低學歷要求均為研究生，且多數崗位要求應聘者俱有對應的專業背景。

央視引述上海市教科院終身教育研究所所長董聖足表示，大家都去紛紛湧向這個行業的時候，也不排除將來會導致新的供給過剩，應該有一些引導和指導的意見，不要造成一些人力資源的錯配，將來再重複去調整，就會形成很多的浪費。 此外，專家提醒，隨著「雙減」政策深入落實，學科類培訓機構對相關教師的需求也在變化，求職者也應提早規劃。

責任編輯：袁瑋婧

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