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【兩岸角力】京：台灣作為中國一個省 沒資格加入聯合國

國情動向 17:03 2021/10/12

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在北京，外交部發言人趙立堅今日（12日）表示，「台灣作為中國的一個省，根本沒有資格加入聯合國」。

今日在外交部例行記者會上，有記者問到近期有台灣政治人物投書外媒，聲稱聯合國第2758號決議，沒有決定台灣代表權，甚至裡面連台灣都沒有提到等，中方有何評論。

趙立堅回應稱，台灣個別政治人物的言論毫無道理，強調「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，是國際社會公認的基本事實。

他說，堅持一個中國的立場不會改變，反對「兩個中國」和「一中一台」，反對「台獨」的態度不容挑戰，捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

【兩岸角力】敏感時刻 央視播解放軍「搶灘登陸」演習片（有片）

環時批蔡英文演說充斥「一邊一國」 陸國台辦轟謀「獨」挑釁

白紙黑字不容歪曲 台獨言論不會有市場

他又稱，1971年通過的聯大第2758號決議，已從政治、法律和程序上徹底解決中國在聯合國的代表權問題。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉台事務，均應遵守一個中國原則和以上決議，「台灣作為中國的一個省，根本沒有資格加入聯合國」。

趙立堅強調，白紙黑字不容台灣當局和任何人肆意抵賴和歪曲，任何形式的「台獨」之路都不可能得逞。他指，台灣個別人在國際上炒作這一議題，是對一個中國原則的公然挑戰和嚴重挑釁，是對決議的公然違反，也是典型的「台獨」言論。堅決反對這一言論，這在國際上也注定不會有任何市場。

他相信，中國政府和中國人民維護國家主權和領土完整、反對分裂、實現國家統一，將繼續得到聯合國及廣大會員國的理解和支持。

此前，台灣的外交部長吳釗燮表示，聯合國第2758號決議，並沒有決定台灣的代表權，甚至裏面連台灣都沒有提到，會爭取重新參加聯合國。

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責任編輯：林佩怡

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兩岸關係 趙立堅 外交 台獨 政治 北京 聯合國 台灣 中國

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