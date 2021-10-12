【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作

在美國制裁圍堵下，華為手機業務遇挫，去年剝離旗下品牌榮耀，以為這個品牌求得一線生機。在獨立出來近1年後，榮耀昨晚宣布好消息，恢復與Google（谷歌）合作，其中HONOR 50系列海外版本，將搭載Google Mobile Services（GMS），有望幫助重新開拓海外市場。

值得注意的是，早前美國一批共和黨籍議員去信商務部，要求將榮耀終端列入實體名單，指剝離榮耀是「是為了逃避美國的出口管制政策」。至今，美國商務部至今未有宣布將其列入清單。而美國總統拜登的商務部副部長提名人Alan Estevez上月曾承諾，會檢視榮耀終端。

內地傳媒報道，今年初榮耀CEO趙明曾透露，正與Google談判，並希望恢復合作關係。後來陸續有消息傳出，GMS將重返榮耀手機，而榮耀也將繼續拓展海外市場。

據了解，榮耀手機市場份額正強勁復甦，在內地市場的份額已經恢復至15%。市場調研機構Counterpoint數據顯示，榮耀8月在內地銷售額按月增長18%，超越小米成為內地增長最快的品牌之一。

至於海外市場，趙明曾指，榮耀海外份額幾乎跌到0，今年在海外市場重點是恢復運作、渠道及零售能力。而目前榮耀已在全球50 多個國家，逐步恢復業務運作。

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責任編輯：林佩怡

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