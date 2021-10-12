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【中國樓市】三季度樓市總結報告：二手房找房熱度跌逾20%

國情動向 19:09 2021/10/12

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為保證房地產市場平穩運行，今年全國多地紛紛推出樓市調控政策，找房熱度持續降溫。近日，58同城、安居客發布《2021年第三季度樓市總結》報告。報告顯示，三季度新房找房熱度同比下跌9.6%，二手房找房熱度同比跌23.8%。報告稱，二手房住房參考價調控效果初步顯現。

報告顯示，新房市場方面，1-9月新房整體找房熱度基本持平，同比僅上漲0.6%；第三季度新房找房熱度同比下跌9.6%。從區域來看，環滬、環京、環廣深地區重點城市的新房找房熱度同比均有所下降。

和新房市場相似，1-9月二手房找房熱度同比下跌10.5%，第三季度二手房找房熱度同比下跌23.8%。新一線城市中，重慶、成都二手房找房熱度繼續排在第一、二位。

報告顯示，目前已有10餘個城市公佈二手房住房參考價，調控效果初步顯現。從9月份二手房掛牌價格可以看出，深圳、寧波、紹興和廣州4個城市掛牌價環比下降。廣州在8月31日上線二手房參考價，9月份二手房掛牌價環比下降1.3%。

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購房者信心下行

租房市場方面，1-9月重點城市租賃房源新增供應量下跌3.9%，重點城市整體租房找房熱度同比下跌18.8%。 報告指出，1-9月，購房者信心指數呈現出緩慢下行的趨勢，2月份信心指數117.5為年內最高點，而後出現下行。

報告分析稱，回顧前三季度，80%以上政策都在上半年出台，其中一線城市和熱點城市最為嚴厲。出台全國性政策39個，涉及到金融、市場規範、人口、區域規劃等，城市性政策出台194個，其中一線城市總計出台114個，16個重點二三線城市出台約80個政策。在「房住不炒」，穩地價、穩房價、穩預期的政策定調下，樓市的調控政策保持連續性和穩定性。同時，政策調控的效果也在樓市交易中顯現，二手和租金價格開始回調，從總體來看，這是房子回歸居住屬性，樓市回歸理性發展的表現。

責任編輯：袁瑋婧

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