演出被取消 內地曾吸毒藝人宋冬野「為什麽剝奪我合法工作的權利」

内地男藝人宋冬野昨晚（11日）在微博發長文，談演出被取消一事，稱自己五年前吸毒後沒有再觸碰過毒品，但是卻被剝奪了合理合法工作的權利，演唱會因遭惡意舉報再次被取消。他表示完全無法理解，認為該演唱活動合理合法。他強調自己為過去的違法行為受到了懲罰，現在只想養家糊口，會捍衛自己合法合理工作的權力。

▲ 宋冬野昨日微博截圖

對此，網友的態度有撐他「人可以重做，而明星不可以重當。」；也有網友認為「吸毒的人害人害己，應該重罰。」

宋冬野是一位民謠歌手，因創作演唱「董小姐」一曲而走紅。2016年10月13日，宋冬野被爆涉嫌吸毒被警方抓獲。北京警方10月13日查獲其購買大麻56.95克，並在其書房包內發現大麻36.76克，現場尿檢也呈陽性反應。因吸食大麻，宋冬野被警方行政拘留10日，後於10月25日在社交平台上向公眾道歉。

▲ 2016年因吸毒被警方拘捕（圖片來源新京報）

但五年過去，據宋冬野在微博發文指，他計劃在成都舉辦的線下演唱會，因遭到群眾投訴而臨時取消。他認為官方的規定是三年禁演期，而如今他吸毒已經過去5年了，為何還不能正常工作？他強調，他也是人民群眾的一員，他也擁有合法工作的權利，並且指出「惡意舉報」的群眾妨礙了法律法規的公正。

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有評論認為宋冬野未踏踏實實承認錯誤

新京報對此發表評論文章指，網友統計了這些年宋冬野的「日常」——出新歌、接商演、跑音樂節一樣也不落。可見，他並非活在吸毒的陰影裏，只是少了此前的前呼後擁。如此差距也讓他不能接受，依然為當初吸毒動機辯護。

無論當初吸毒是「自願」也好，「生活所迫，逼不得已」也罷，當初犯錯的人，總歸是他自己，正如網友評價：毒品又沒「掰開他的嘴，自己跳進去。」宋冬野把主動接觸毒品的自己包裝成毒品受害者，很難博取公眾的同情。 希望輿論的反應，能警醒某些還想繼續裝睡的藝人：與其賣慘辨白，不如踏踏實實承認錯誤。

▲ 宋冬野

責任編輯：李冰琪

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