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朱孝天遭大陸網民批評後 表態「相當希望兩岸能趕快統一」

社會熱點 19:30 2021/10/12

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出身台灣男團F4的朱孝天，日前受訪前提到一句「藝人沒有政治立場」，據報遭到大陸網民批評他想賺人民幣、但立場模棱兩可。朱孝天之後在微博發文，自嘲是「下九流的戲子」，還說如果真要表態，「我是相當希望兩岸能趕快統一」。

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42歲的朱孝天，2016年和大陸女星韓雯雯結婚，近年較少公開露面，改經營起個人YouTube頻道。

朱孝天日前接受台媒專訪，提到大環境很不好，對岸沒空間給台灣藝人，台灣也是，做自媒體是他想得到唯一能避掉政治的東西。

被問到張鈞甯的事，他說到，「藝人哪有政治立場？我們就是一群，哪裡有錢請我們、願意讓我們表演就去的人。」還指「誰厲害，我們就當誰是大哥就好啦。」

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自嘲「下九流戲子 態度能左右什麼？」

據台灣傳媒報道，朱孝天的言論遭大陸網民批評。在上周六（9日），他在微博發表長文《落葉何時能歸根》，透露自疫情以來生活被打亂，受到打擊，之後他決定嘗試經營自媒體，但在台灣做了10幾集後，「覺得台灣市場還是相對地狹小，能讓我發揮的空間不多」，加上和老婆分離多時，最後決定返回大陸。

他說，自己已經半隻腳踏出娛樂圈，盡量不去表達對兩岸問題的看法，「除了避免一些不必要的口舌之爭，也是因為覺得自己並沒有偉大到能改變什麼，試問我一個下九流的戲子憑什麼覺得自己的態度能左右什麼呢？」

不過，他稱如果真的要表態，「我是相當希望兩岸能趕快統一」。他表示，除了歸屬感，更多的是希望大陸的朋友們可以更方便去了解他的出生地台灣，「希望的是我跟我愛的人能拿著一樣的證件走遍天下，也希望我的狗狗和貓貓們也可以跟我一起方便地往返兩地。我由衷地希望我有生之年這些願望都能實現。」

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責任編輯：林佩怡

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