內地9月美元計出口年增28.1%勝預期 第四季進出口增速料回落

中國進出口繼續保持較快增長態勢。按美元計，前三季進出口總值達4.37萬億美元，按年增32.8%，其中出口2.40萬億美元，按年增33.0%；進口1.97萬億美元，按年增32.6%。9月，中國出口按年增28.1%，前值25.6%；進口按年增17.6%，前值33.1%。

按人民幣計，中國前三季進出口總值28.33萬億元，按年增長22.7%。其中，出口15.55萬億元，按年增22.7%；進口12.78萬億元，按年增22.6%。外貿進出口已連續5個季度實現按年正增長。從月度看，9月份進出口按年增15.4%，增速較8月份回落3.5個百分點。

海關總署表示，從季度看，今年一季度、二季度、三季度進出口總值分別為8.51萬億、9.59萬億、10.23萬億元，按年分別增長29.7%、25.2%和15.2%。增速呈逐季回落態勢。考慮到2020年外貿高基數的影響，今年四季度進出口增速可能有所回落。但中國外貿總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。

海關總署指出，全球經濟和貿易有所回暖，國際市場需求增加利好中國出口。前三季，中國對美國、歐盟、非洲出口增速均超過20%，對拉丁美洲出口增速超40%。

另外，國際大宗商品價格上漲，成為推高進口值的重要因素。截至10月中旬，反映國際市場大宗商品價格的路透CRB指數相比去年底累計上漲超過40%，相比去年的最低點漲幅超過130%。今年前三季度，受國際大宗商品價格上漲的影響，中國進口價格按年上漲了11.3%，其中，鐵礦砂、原油、銅等商品進口均價的漲幅均超過30%。

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責任編輯：尹航

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