  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地9月美元計出口年增28.1%勝預期 第四季進出口增速料回落

經濟脈搏 10:05 2021/10/13

分享：

中國進出口繼續保持較快增長態勢。按美元計，前三季進出口總值達4.37萬億美元，按年增32.8%，其中出口2.40萬億美元，按年增33.0%；進口1.97萬億美元，按年增32.6%。9月，中國出口按年增28.1%，前值25.6%；進口按年增17.6%，前值33.1%。

按人民幣計，中國前三季進出口總值28.33萬億元，按年增長22.7%。其中，出口15.55萬億元，按年增22.7%；進口12.78萬億元，按年增22.6%。外貿進出口已連續5個季度實現按年正增長。從月度看，9月份進出口按年增15.4%，增速較8月份回落3.5個百分點。

海關總署表示，從季度看，今年一季度、二季度、三季度進出口總值分別為8.51萬億、9.59萬億、10.23萬億元，按年分別增長29.7%、25.2%和15.2%。增速呈逐季回落態勢。考慮到2020年外貿高基數的影響，今年四季度進出口增速可能有所回落。但中國外貿總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。

海關總署指出，全球經濟和貿易有所回暖，國際市場需求增加利好中國出口。前三季，中國對美國、歐盟、非洲出口增速均超過20%，對拉丁美洲出口增速超40%。

另外，國際大宗商品價格上漲，成為推高進口值的重要因素。截至10月中旬，反映國際市場大宗商品價格的路透CRB指數相比去年底累計上漲超過40%，相比去年的最低點漲幅超過130%。今年前三季度，受國際大宗商品價格上漲的影響，中國進口價格按年上漲了11.3%，其中，鐵礦砂、原油、銅等商品進口均價的漲幅均超過30%。

【中美貿易戰】戴琪講話後 美將就豁免部份中國貨關稅徵意見

【中美貿易戰】美農業部長：拜登將就採購缺口向華施壓

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

貿易 人民幣 海關 美國 歐盟 非洲 指數 經濟 商品 經濟數據表現

下一篇文章

【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作
【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%
限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【多地限電】關乎企業成本和居民物價 一文看懂內地電價改革
【多地限電】關乎企業成本和居民物價 一文看懂內地電價改革