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【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船

國情動向 10:53 2021/10/13

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中國外交部副部長樂玉成，受訪回應美方有關「再掛鉤」的說法，表示希望美方真正改弦易轍，使經貿合作成為打破中美關係僵局的「破冰船」。

樂玉成接受中國國際電視台（CGTN）專訪，提到今年以來，國家主席習近平和美國總統拜登兩次通話，達成重要共識，為兩國關係發展指明了方向。

他說，中方同美方保持高層溝通對話，表明中方始終本著善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。最近雙方還成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題商談並取得進展。

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他表示，重視美方近期關於中美關係的積極表態，希望美方切實付諸政策和行動，多幹實事，共同做好中美關係這道必答題，回答好這一「世紀之問」。

中美貿易方面，樂玉成表示，經貿合作可以說是「連筋帶骨」，任何打擊都會「傷筋動骨」。對於戴琪表示，美需思考如何與中國「再掛鉤」，他希望美方真正改弦易轍，通過政商共同努力，使經貿合作成為打破中美關係僵局的「破冰船」。

斥美為新冷戰鼓風

至於美英澳宣佈建立三方安全夥伴關係（AUKUS），樂玉成批評是為新冷戰鼓風，挑動地緣零和博弈，有百害無一利，並帶來核擴散風險。又斥AUKUS企圖搞海上霸權，加劇地區軍備競賽，助長軍事冒險，破壞地區和平穩定，中方堅決反對，地區各國和國際社會有千萬個理由共同反對和抵制。

針對美國將舉辦「民主峰會」，樂玉成批評美國做的還是冷戰那一套；以「民主對威權」劃線挑動意識形態對抗，完全是對民主的歪曲和褻瀆，將會貽害無窮。中方堅持真正的多邊主義，積極推動全球治理體系改革，堅決反對搞「新冷戰」。

回應華為副董事長孟晚舟回國，樂玉成形容她去掉的不僅是電子腳鐐，而是霸權和脅迫的枷鎖，表明中國人民前進的步伐是阻擋不了，任何羈絆終將被清除。

孟晚舟事件後 華春瑩：中美還有大大小小的「刺」需拔出

華春瑩再談孟晚舟回國：是中國人民、正義力量的勝利

責任編輯：林佩怡

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