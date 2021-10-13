【多地限電】國家能源局：9月全社會用電量持續增長 按年增6.8%

中國國家能源局今日(13日）發布9月份全社會用電量等數據，數據顯示9月全社會用電量持續增長，達到6947億千瓦時，同比增長6.8%，兩年平均增長7.4%。

國家能源局指，內地經濟持續穩定恢復，分產業看，第一產業用電量97億千瓦時，同比增長14.9%；第二產業用電量4451億千瓦時，同比增長6.0%；第三產業用電量1292億千瓦時，同比增長12.1%；城鄉居民生活用電量1107億千瓦時，同比增長3.7%。

仍低於7月用電水平

據美媒《華爾街日報》，和前值比，上述四項數據均明顯回升，不過仍低於7月份水平，雖然內地疫情基本受控，但多地因能源短缺而開始限電。

8月份全社會用電量同比增長3.6%，兩年平均增長6.0%，其中，第一、第二和第三產業用電量同比分別增長13.7%、0.6%和6.2%。《華爾街日報》指，和前值比，同比增速均明顯下滑，可能和局部暴發新冠疫情以及去年基數偏高等因素有關。 此前7月份全社會用電量同比增長12.8%，兩年平均增長7.8%，其中，第一、第二產業用電量同比增長20.0%和9.3%，第三產業用電量同比增長21.6%。

國家能源局指，1-9月，內地全社會用電量累計61651億千瓦時，同比增長12.9%。第一、第二和第三產業用電量同比分別增長18.9%、12.3%、20.7%；城鄉居民生活用電量9088億千瓦時，同比增長7.0%。

責任編輯：袁瑋婧

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