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女子上海Prada街市拍照後扔掉新鮮菜 央視怒轟（多圖）

社會熱點 13:07 2021/10/13

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位於上海的烏中市集，與意大利時尚奢侈品牌Prada跨界合作，吸引大量年輕人前往消費「打卡」。這個「穿」著Prada的聯名快閃街市周日（10日）謝幕，當日現場人流仍絡繹不絕，豈料有女子將完成「拍攝任務」的芹菜，直接丟進門口的垃圾桶。事件在網絡上引發熱議，央視網評論更直斥「菜場不是秀場」，狠批這種虛榮行為。

據《新民晚報》報道，一名穿著碎花裙的年輕女子，先是舉著買好的芹菜，在「Prada街市」樓梯通道擺姿勢拍照。她轉身離開街市後，便將剛買來的芹菜，直接丟進路邊的垃圾桶。這個舉動把一旁的清潔工人也嚇得目瞪口呆。

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對此，央視網發表評論稱，現代版的「買櫝還珠」上演，諷刺的同時讓人覺得可悲。評論指部分人被奢侈品的光芒閃「瞎」了眼、蒙住了心。在一些人眼裡，一捆芹菜的價值顯然比不上一個Prada紙袋，但他們無從體會，春生夏長、秋收冬藏，從種子破土萌發到端上餐桌，一蔬一菜、一粥一飯裡，都是生活的美好與艱辛。

評論續指，煙火氣的生活絕非秀場，比起那個能發到朋友圈收集點讚的奢侈品紙袋，不浪費的自覺、愛惜物力的習慣、尊重勞動者的修養、敢於打破虛榮的勇氣，才是最貴的奢侈品。

Prada在上海開街市？買20元可獲品牌印花購物袋

據早前報導，這個「Prada街市」面積約2000平方米，9月底便換上「新衣」，顯眼的Prada標誌和2021秋冬主打印花圖案，牢牢鎖住來往路人的目光。街市內商販售賣的瓜果蔬菜，也是「身穿」Prada的印紋花紙。活動期間，顧客買滿20元人民幣，更可獲贈Prada暗紋紙袋。

責任編輯：易燕丹

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