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涉微博發文侮辱董存瑞 內地一網民被判囚7個月

國情動向 13:05 2021/10/13

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內地再有網民因涉嫌侮辱英烈被判刑，北京東城法院昨日（12日）對被告人許某侵害英雄烈士名譽、榮譽案作出一審判決，依法判處許某有期徒刑７個月；於判決生效之日起１０日內在國內主要門戶網站及全國性媒體公開賠禮道歉、消除影響。

法院指，經查明，被告人許某使用微博賬戶先後發布2條包含侮辱英雄烈士董存瑞內容的信息，閱讀次數達9萬餘次，引發廣大人民群眾的強烈憤慨，造成惡劣社會影響。庭審中，許某自願認罪認罰。

結合官方此前通報，微博用戶「YvonnAlmond」於今年3月24日發文稱，「一個不能上街遊行的國家，養了一堆窩家互聯網暴民，有跟董存瑞似的彩妝gay，也有Jack the Ripper似的普信男，一天天的，就是折騰……」此言論引起網民圍剿，被指醜化董存端，北京東城警方此後一天就將該女子查獲並刑事拘留，平安北京官方微博指其通過嘲諷、歪曲、醜化等形式詆毀英烈。

【兩會2021】最高檢報告點名大V「辣筆小球」 強調英烈不容詆毀

【網絡監管】今日頭條被約談 因出現侮辱革命英烈信息

東城法院認為，英雄烈士是中華民族的脊梁，英雄烈士事蹟和精神是中華民族的共同歷史記憶和社會主義核心價值觀的重要體現，是社會公共利益的重要組成部分。被告人許某的行為侮辱了英雄烈士的名譽、榮譽，損害了社會公共利益，情節嚴重，已構成侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，依法應予刑罰處罰，並承擔相應的民事責任。

近日已接連多人因侮辱烈士被處罰。早前中國知名媒體人、《財經》雜誌副主編羅昌平因將中國抗美援朝志願軍「冰雕連」稱作「沙雕連」（沙雕為粗話諧音），並質疑戰爭正義性遭官媒接連狠批，8日被刑拘並立案調查。同日，民眾舉報再有網民「左右的佑佑」微博附和羅昌平，發布涉侮辱抗美援朝志願軍英烈的言論，在警方查證後，該男子（左某東42歲，南昌人）被處行政拘留10日。

非議《長津湖》涉侮辱英烈 內地媒體人被刑拘

【神州熱話】內地網民發微博批消防體制 涉「侮辱英烈」被捕

責任編輯：袁瑋婧

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