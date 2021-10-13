【新冠疫苗】內地10多省份開打疫苗加強針

國家衛健委最新數據顯示，截至12日，內地累計報告接種冠病疫苗逾22.2億劑次，10多個省份也開始接種第三劑加強針。

武漢市重點區域人群已加強免疫

據中新社報道，今年9月，浙江、河南等地就提出啟動疫苗加強免疫接種工作。截至目前，據不完全統計，安徽、福建、河南、黑龍江、湖北等逾10省份已明確啟動加強針接種。

截至10日，去年疫情最嚴峻的湖北省已有逾4萬人完成加強免疫接種。武漢市已優先對金銀潭醫院和機場等重點區域的高暴露風險人員實施加強免疫，目前基本實現全覆蓋。

廣西省10月9日正式啟動加強免疫接種，並實施居民免費接種政策，已全程接種疫苗滿六個月的18歲以上人群均可接種。

在福建省，廈門市衛健委提出，10月10日起，廈門市針對12歲以上、已經完成兩劑次滅活疫苗或一劑次腺病毒載體疫苗接種滿6個月的人群，啟動加強免疫接種。福建的泉州、晉江等地也已開啟疫苗加強免疫工作。

黑龍江省疾控中心10日發布消息稱，完成加強針接種的人群，健康碼將由「金碼」升級為「鉆石碼」，作為後續加強針查驗憑證。

【新冠疫苗】汕尾將啟動第三針 這六類重點人群可接種

美國11月初「開關」中國受惠！33國飛機客倘已打疫苗 可入境

專家建議高風險人群接種加強針

在8月27日的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉曾表示，三類人群在完成免疫程式6個月後可以接種加強針。

包括輸入風險高的人群，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員；免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群；於工作、學習、交流的需要，要去到境外疫情高風險地區或者國家的人群。

目前，內地已經獲批接種的疫苗涉及滅活、腺病毒載體、重組亞單位新冠疫苗三個技術路線，生產廠家包括國藥集團中國生物、科興、康希諾生物、智飛生物等企業。

從目前各省市區公佈的加強針接種注意事項來看，加強針大多針對已經接種兩針的滅活疫苗，且至少在第二劑次接種之後，間隔至少6個月加強接種。選擇第三針加強針時，推薦使用已接種過的疫苗進行加強免疫。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：李冰琪