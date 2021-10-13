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【新冠溯源】美媒：中國將檢測上萬武漢血液樣本

國情動向 13:00 2021/10/13

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美國有線新聞網絡（CNN）引述一名中國官員表示，中國將檢測上萬份來自武漢的血液樣本，以調查新冠肺炎源頭。

報道指出，血庫有多達20萬份樣本，包括2019年底採集的樣本，今年2月世衛調查小組曾確定這些血庫樣本為可能的關鍵信息來源，可以幫助確定該病毒首次傳染給人類的時間和地點。

根據報道，目前這些樣本保存在武漢血液中心。中國官員稱，這些血庫樣本已被保留了兩年，以備在任何有關訴訟中，作為證據使用。

多數專家認為，病毒首次感染人類的時間，可能是2019年10月和11月，距今近兩年。報道指出，一名中國國家衛健委官員表示，目前正在準備測試工作，一旦到了兩年保留期限，就會進行測試。

值得注意，白宮曾表示，美國總統拜登上月與中國國家主席習近平通話時，討論了新冠病毒溯源調查。

中美曾多次就新冠溯源問題針鋒相對，中方多次反駁「實驗室洩露」論，指中國與世衛新冠病毒溯源聯合研究報告，已明確病毒由實驗室洩漏「極不可能」的結論；中方並屢次反對搞政治溯源，表示始終支持並將繼續積極參加科學溯源。

【新冠溯源】中科院：美國疫情或始於2019年9月 早過中國

白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查

責任編輯：林佩怡

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