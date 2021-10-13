【兩岸角力】駁蔡英文「互不隸屬」 陸國台辦斥販賣「兩國論」

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女子上海Prada街市拍照後扔掉新鮮菜 央視怒轟（多圖）
在台灣，蔡英文總統周日（10）雙十演說中，首次提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引起關注。大陸國台辦發言人馬曉光今日（13日）表示，兩岸同屬一個中國，兩岸關係決不是國與國關係，所謂「互不隸屬」就是赤裸裸地販賣「兩國論」。
馬曉光在例行發布會上表示，蔡英文這篇講話「代表不了2300萬台灣同胞的主流民意。『反對台獨』、希望兩岸關係和平發展是包括台灣同胞在內的兩岸同胞的共同民意」。
馬曉光稱，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。中國主權和領土完整從未分割、也絕不允許分割。無論企圖怎樣包裝「台獨」分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的邪惡用心。由此更加説明是民進黨當局謀的「獨」挑釁，造成當前兩岸關係緊張動蕩，威脅台海地區和平穩定。
馬曉光又指，解放軍演訓活動是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是維護台海和平穩定，捍衛國家主權和領土完整，維護兩岸同胞的共同利益，完全是正義之舉。
他重申，陸方絕不容忍任何「台獨」行徑，絕不允許台灣從中國分裂出去，「任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。倘若民進黨當局執迷不悟、不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更加危險的境地。」
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責任編輯：易燕丹
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