中國樓市吹冷風 官媒：機構料四季度調控仍偏嚴

內地樓市遇冷，傳統旺季「金九銀十」失色。官媒《中國證券報》報道，今年前三季樓市持續降溫，第四季將進一步回歸理性，並引述機構預測，第四季房地產調控仍偏嚴，短期仍面臨調整壓力。

中國指數研究院近期公布的百城價格指數顯示，今年前三季，全國百城新建住宅價格累計升幅，較去年同期收窄0.05個百分點至2.41%。其中，第三季價格漲幅較上季收窄0.22個百分點，較去年同期收窄0.48個百分點。

樓價、成交面積、房企銷售額均持續下滑

9月，百城新建住宅均價為每平方米16,175元（人民幣，下同），按年漲3.4%，較上月收窄0.11個百分點；按月漲0.14%，升幅收窄0.06個百分點。百城按月下跌的城市數量，增加3個至33個。

二手樓市場降溫跡象更為明顯。第三季，百城二手住宅價格按年升0.91%，升幅較上季收窄0.58個百分點。同時，9月百城二手住宅連續5個月收窄，且幅度擴大。而價格按月下跌的城市數量增加13個至43個，下跌城市數量為年內最高。

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業內人士表示，熱點城市二手市場調控持續收緊，二手樓指導價、信貸收緊等調控不斷加碼，導致二手樓價格持續下跌，料後續穩中微跌。

成交面積方面，中指數據初步統計，三季度50個重點城市商品住宅成交面積，按年跌約18%，整體成交規模低於近5年同期平均水平。9月重點城市商品住宅成交面積按月跌5.6%，按年更跌24.6%。

同時，房企銷售額持續下滑。易居研究院數據顯示，9月TOP 30房企單月銷售金額為5677億元，按月降8%，年減35%，降幅均有所擴大。此外，土地市場降溫明顯，第二輪掛牌土地共700宗，流拍及中止交易數量達206宗，流拍及中止交易率達到29.4%。

機構預測，近期人民銀行在季度例會上提出「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」，釋出第四季信貸政策可能有微調的信號，將對穩定市場預期、提振信心起到積極作用。但整體而言，政策環境仍較為嚴格，短期市場仍面臨調整壓力。

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責任編輯：林佩怡

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