女子4150萬深圳買豪宅 疑被中介賺250萬差價

深圳灣1號是深圳的「網紅」樓盤。今年初，夏女士搬入4150萬（人民幣，下同）的新家，通過前業主和鄰居發現，該處房產的掛牌價格為3800萬，而成交價卻是4150萬。其中250萬元的差價疑似被中介直接轉走。

據海報新聞報道，昨日（12日）深圳市房地產中介協會受理該投訴後，已有調查結果，近期將對外發布情況說明。

深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃

【中國樓市】深圳二手房六連跌 9月成交不足2000套

▲ 深圳灣1號

去年12月底，夏女士開始有購房意願。今年1月份，夏女士前往當地一家中原地產，看上了一套價值5000萬元的房子。經過三四次討價還價，加上中介員工稱業主急需用錢，4150萬元即可成交，夏女士家人決定購買該套房產。

據報道，夏女士表示，前業主與另一家地產公司簽了協議，購房當天，對方來的六七個人中，就有另一家地產公司人員在場。「我和中原地產簽協議買房，為什麽需要另一家地產公司到場，這其中的貓膩不得而知。」

目前，夏女士已經收集證據，向法院提起訴訟。「除了追討這250萬元差價，我的訴求還包括要求中介公司退還交易服務費，書面道歉，同時，也希望大家以後買房子要註意裏面有幾家中介，中介費到底是多少，避免上當受騙。」

▲ 中介合同

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責任編輯：李冰琪