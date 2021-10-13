「牛丸」陳婉婷應徵中國女足主帥 曾因一仗寫下世界紀錄

中國女足主教練公開選聘昨日（12日）午夜截止報名，內地《北京青年報》透露至今有4人應徵，包括綽號「牛丸」的香港教練陳婉婷。在目前已知的幾位報名人選中，陳婉婷是唯一一名女教練。

陳婉婷是香港球壇近年冒起的其中一位年輕教練，她在2015年尾接掌東方主教練，成為香港頂級聯賽史上首位女教練。在2015/2016球季，陳婉婷以主帥身份帶領東方奪得港超冠軍，成為全球首位帶領男子職業足球隊贏得頂級聯賽冠軍的女主帥，相關事跡更獲健力士世界紀錄認證。在2016年，她亦得到亞洲足協的年度最佳女教練。

陳婉婷在2019年到內地出任中國女足U16助教，同年7月升任主教練，執教至今。

據報，這次與陳婉婷一同競爭中國女足主帥的還包括，上季中國女超冠軍球隊武漢車都江大時任主帥劉麟；中國U20女足主帥王軍；國足名宿、廣州城隊領隊肇俊哲。其中又以肇俊哲呼聲較高，被內媒評為女足主帥的熱門人選。

中國女足的前主帥是賈秀全由2018年起執教，表現高開低走。他先率女足在2018年亞運打入決賽，惜敗於日本腳下。2019年女足世界盃，中國隊打入淘汰賽，止步16強，表現亦算可以。

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他今年雖領中國女足晉級東京奧運，惟3場小組賽失17球，創下女足奧運歷史小組賽失球恥辱紀錄，最後分組賽墊底出局，讓人大失所望，亦導致賈秀全卸任主帥一職。

而中國女足新帥上任後的第一個任務，將是明年1月參加原定在印度舉行的的亞洲盃暨世界盃外圍賽，不過鑒於疫情形勢，未知賽事能否如期舉行。

責任編輯：易燕丹

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