中國9月出口強勁有支撐 內需疲軟未來進口或弱增長

中國9月出口數據強勁，以美元計，當月出口按年增長28.1%，遠勝預期，並創3個月高位；進口按年增速為17.6%，差過市場預期，並是年內最低水平，反映內需疲軟。

路透引述分析預計，隨著全球經濟回歸常態，貿易轉移效應減弱，中國出口增速放緩只是時間問題，只是海外疫情反覆，中國出口仍有支撐，放緩節奏或拉長。

難抵經濟下行壓力

惟彭博指出，外部需求正為經濟提供支撐，但不足以抵消電力短缺和房地產行業下滑，為經濟帶來的下行壓力。

今年前三季度，以人民幣計價，中國進出口值按年分別增長29.7%、25.2%、15.2%，增速逐季回落。海關總署表示，考慮到高基數影響，今年第四季進出口增速可能有所回落，但外貿總體向好趨勢不變，全年仍然有望實現較快增長。

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中原銀行首席經濟學家王軍表示，中國9月出口再次超預期，一方面可能與越南等國因疫情停擺、全球供應鏈紊亂有關，凸顯中國供應的韌性與可靠性；另一方面，全球能源危機及通脹抬頭，加上聖誕假期的需求拉動，再次支撐中國出口。

他認為，未來幾個月外貿數據仍難以預測和判斷，取決於疫情對於供應鏈的打擊、能源危機和通脹的走勢，以及美聯儲taper的節奏。

關注出口復常對穩增長壓力

中海晟融首席經濟學家張一表示，目前市場對第三季經濟數據普遍較為悲觀，但在出口帶動下，數據或超市場預期。他指出，需要注意的是，第四季如果出口不能持續高增長，所帶來的穩增長壓力。

他稱，隨著出口訂單逐步消化和東南亞地區生產的恢復，未來出口或面臨較大壓力。目前海運市場波動，已反映出運力超級緊張的情況可能已經過去。

華寶基金首席經濟學家李慧勇則認為，中國出口具有相當韌性，充分反映中國製造體系完備的優勢，競爭力日漸提升。惟鑑於中國相當多的進口是為了出口，因此需留意大宗商品價格上漲對企業盈利及將來出口可能的抑制作用。

李慧勇指出，展望未來全球經濟增長會回歸常態，出口也要回歸常態。政府要出台更多穩外貿政策，為外貿企業減負，保證有訂單有量、還要能賺錢，避免宏觀上有量、微觀上不賺錢。

宏觀政策重心穩內需

內需方面，張一表示，在大宗商品價格持續超預期的情況下，進口仍然相對疲弱，反映地產調控和能耗雙控政策對內需的影響正在顯現。進口仍有可能繼續弱增長。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，隨著後續疫情影響變化，中國外貿高光時刻將在第四季逐漸消退。經濟增長動力將更加轉向內需，樓市泡沫對需求抑制、疫情後時代消費增長放緩的壓力將呈現，宏觀調控將更依賴促進投資回升。穩健性貨幣政策仍將延續。

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責任編輯：林佩怡

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