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發改委：今冬明春能源供應有保障 能統籌兼顧實現既定目標

社會熱點 18:29 2021/10/13

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內地此輪限電潮令能源問題成為工業和民生焦點。北方地區供暖季降至，國家發改委強調，今冬明春能源供應能夠得到保障，也能夠統籌兼顧實現既定目標。

發改委：確保限電限氣不限居民

今冬明春電力、煤炭供求壓力依舊較大，外界關注能否保障能源供應。國家發改委秘書長趙辰昕今日在國務院政策例行吹風會上強調，能夠做到保障能源安全穩定供應。

趙辰昕表示，保障發電供熱用煤，保障發電機組有效出力，強化大電網余缺互濟，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。同時，堅決保住民生用能。他介紹，居民用電量佔全部用電量的15%左右，民生用氣佔全部用氣的比例不到50%。這些民生用電和用氣全額保障沒有問題。將指導地方和企業堅持民生優先，必要時「壓非保民」，科學制定有序用能方案，確保限電不限居民，限氣也不限居民。

【多地限電】新能源車主現恐慌性充電 每天1次變每天3次（第二版）

【多地限電】發改委：保民生用煤穩定 確保溫暖過冬

至於近期國際天然氣價格暴漲，冬季供暖用氣需求是否能夠保障，趙辰昕說，有資源、有條件、有能力保障好今冬明春北方地區人民群眾的取暖用氣需要。他提出，將重點開展以下幾項工作：

第一，督促供需雙方嚴格按照簽訂合同保障供用氣。目前各地簽訂的合同量比去年實際消費量都有不小的增長，對北方地區取暖用氣需要可以做到合同全覆蓋。

第二，督促各地和相關企業嚴格執行居民用氣門站價格政策，保持取暖等民生用氣價格基本穩定，將國際氣價上漲的影響降低到可控範圍。當前，國際市場LNG現貨到岸價格達到9元/立方米左右，而各地門站價普遍在2元/立方米以下，中央油氣企業為保障民生用氣價格穩定作出了巨大貢獻。

第三，高峰期組織「南氣北上」，加大儲氣動用。我們作了相關測算，國內的自產氣、管道氣和進口LNG，加上儲氣設施必要時的用氣，我們已經儲備了270億立方米，是能夠滿足高峰期的用氣需要。

第四，對可能出現資源偏緊的部分北方地區，及時加強資源調度，兜底保障取暖用氣需要。

第五，制定每天3億立方米的「壓非保民」預案。

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責任編輯：尹航

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