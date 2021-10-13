習近平與默克爾視像會晤 稱「中德證明零和博弈可避免」

中國國家主席習近平今日（13日）與德國總理默克爾視像會晤，就中德、中歐關係交換意見。習指，中德互利合作、實現共贏，證明國與國之間完全可以避免零和博弈。明年是兩國建交50周年，雙方關系發展何去何從，保持正確方向至關重要。適逢默克爾卸任在即，外界正關注新政府對華政策會否轉向。

習近平在會晤上積極評價默克爾任內推動中德、中歐關系發展的貢獻，他以「人之相識，貴在相知；人之相知，貴在知心」形容過去16年中德關係平穩發展，並表明中國大門隨時向她敞開。習指，中德本著互利合作精神，發揮兩國經濟互補性，實現了共贏。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中德關系，願與德方保持高層交往，增進相互了解和人民友誼，深挖傳統領域合作潛力，積極開拓能源轉型、綠色和數字經濟等務實合作新領域，推動中德合作走深走實。

習：中歐共同利益大於矛盾

追求和平與發展是中歐雙方的共同心願，雙方都主張維護多邊主義，都支持貿易和投資自由化便利化，都認為中歐共同利益遠大於矛盾分歧。面對日益增多的全球性問題、不斷上升的不確定性，中歐作為全球兩大重要力量，有責任加強合作，團結應對。雙方應客觀全面地相互認知，理性平和、建設性地處理差異分歧。希望歐方堅持獨立自主，真正維護歐盟自身利益和國際社會團結，與中方和其他各國一道，共同致力於解決和平與發展的世紀難題。

默克爾指，她就任總理期間，中國實現了快速發展，國力今非昔比，並且展現出巨大潛力。她一貫主張，歐盟應獨立自主地發展與中國的關系，雙方可以就彼此存在差異和分歧的問題加強對話交流，相信歐中關系能夠克服各種復雜因素繼續發展。德方贊賞中方為應對氣候變化和保護生物多樣性所作努力，願與中方共同辦好慶祝德中建交50周年活動，繼續加強雙邊和多邊合作，共同應對全球性挑戰。她將繼續為促進德中、歐中理解與合作作出積極努力。

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責任編輯：陳建錫