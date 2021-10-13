今年迄今累計飆升124% 中國煤炭價格刷新紀錄高位

內地煤炭價格持續升高，週三（13日）動力煤期貨價格在鄭州商品交易所已飆升至歷史新高，今年迄今累計飆升124%。

內地9月以來出現電荒，多地限電，各地試圖增加煤炭產量以緩解電力短缺，然而中國最大的煤炭開採中心山西省因近期洪災導致60座煤礦關閉，令煤炭供應雪上加霜，昨日（12日）山西省政府表示，前56座已恢復生產，不會對山西煤炭保供造成影響，但年產量合計為480萬噸的四個煤礦仍然關閉。

據《華爾街日報》，交投最活躍的1月鄭州動力煤期貨週三早盤上漲8%，報每噸1,781元（人民幣，下同），今年迄今累計飆升124%。 11月期貨上漲9.4%，至逾1,800元。

刺激燃煤發電

國家發改委昨日宣佈，將於本週五有序放開全部燃煤發電電量上網電價。此次改革是電力市場化改革又邁出的重要一步，核心是真正建立起了「能跌能漲」的市場化電價機制。

《華爾街日報》指，這一改革預計將刺激更多的燃煤發電，是旨在緩解電力供應緊張的一系列措施中的最新一項。近幾週來，電力供應緊張已迫使中國多個行業限制用電量。

責任編輯：袁瑋婧

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