中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高 煤炭漲價推動

中國國家統計局周四（14日）公布，9月居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.7%，略低過預期，為半年低點，豬肉等食品價格降幅擴大；受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年勁升10.7%，超過市場預期，據路透這創1996年10月有紀錄以來新高。

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國家統計局城市高級統計師董莉娟表示，按月看，CPI由上月上漲0.1%轉為持平，其中食品價格由上月上漲0.8%轉為下降0.7%，影響CPI下降約0.12個百分點。工業消費品價格由上月下降0.2%，轉為上漲0.3%。其中，受原材料價格上漲等因素影響，水泥、液化石油氣和小汽車價格均有上漲，漲幅在0.6%至7.6%之間。

豬肉價格跌幅擴大

按年看，CPI上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中食品價格下降5.2%，降幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI下降約0.98個百分點。食品中，豬肉價格下降46.9%，降幅擴大2個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.8%，漲幅擴大0.3個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲23.4%和25.7%。

扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅與上月相同。

煤炭價格上漲 6行業推動PPI 8成升幅

PPI方面，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響，9月工業品價格漲幅繼續擴大。

按月計，PPI上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲1.5%，漲幅擴大0.6個百分點；生活資料價格持平。受需求旺盛疊加供應持續偏緊影響，煤炭加工業價格上漲18.9%，煤炭開採和洗選業價格上漲12.1%，合計影響PPI上漲約0.5個百分點。部分高耗能行業生產受限，價格上漲較多，其中有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.9%。另外，進口天然氣價格上漲等因素推動國內燃氣生產和供應業價格上漲2.5%。

按年看，PPI上漲10.7%，漲幅比上月擴大1.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月增加4個。

主要行業價格漲幅均擴大，其中煤炭開採和洗選業價格上漲74.9%，漲幅比上月擴大17.8個百分點，連同石油和天然氣開採業，石油、煤炭及其他燃料加工業，黑色金屬冶煉和壓延加工業，化學原料和化學製品製造業，有色金屬冶煉和壓延加工業等6個行業，合計影響PPI上漲約8.42個百分點，約佔總漲幅的八成。

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責任編輯：林佩怡

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