【新冠溯源】世衛公布新小組成員名單 中方：是時候到其他地方（第二版）

世界衛生組織（WHO）周三（13日）公布「新病原體起源科學諮詢小組」（SAGO）的26名擬議成員名單，將嘗試重啟新冠病毒溯源調查。世衛方面表示，這可能是了解新冠病毒起源的最後機會，並希望再到中國調查。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭在另一場合表示，之前聯合研究的結論已非常清楚，由於國際專家已兩度前往中國，認為是時候到其他地方，強調繼續科學研究並應基於科學，而非情報機構。

*17：03 新增中國外交部回應

另外，中國外交部發言人趙立堅周四（14日）表示， 中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。 希望包括世衛秘書處及諮詢小組在內的有關各方，切實秉持客觀、科學、負責任的態度，按照世衛大會決議要求和相關授權，以第一階段聯合研究為基礎，堅持全球視角，客觀公正履職，真正為全球病毒溯源和抗疫合作作出積極貢獻。

世衛：可能是了解新冠起源最後機會

世衛公布的26人名單，部分成員是今年初曾到武漢的世衛專家組成員，包括荷蘭病毒學家庫普曼斯（Marion Koopmans）、丹麥免疫學家菲舍爾（Thea Fischer）、越南生物學家阮洪（Hung Nguyen）及中國科學院北京基因研究所副所長楊運桂。世衛會就專家名單進行兩星期公眾諮詢。

世衛新冠病毒技術負責人范克爾霍夫（Maria van Kerkhove）表示，還要進行30多項研究，來了解病毒是如何從動物物種傳播到人類。她又希望有更多由世衛領導的國際專家組前往中國，得到中國合作。

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）形容，這是最好的一次機會，也可能是了解新冠病毒起源的最後機會，強調正處於一個非常重要的時刻。

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路透社報道，陳旭在另一記者會上表示，之前聯合研究的結論非常清楚，而國際專家組到過中國兩次中國，現在是時候將到其他地方。

他又稱，要繼續進行科學研究，應是基於科學，而不情報機構，並將在SAGO框架開展。

另外，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）再促中國，應該允許專家進入到中國研究，強調世界需要了解新冠起源。此前，中方曾多次反對溯源政治化，又質疑美國不開放實驗室予以調查。

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責任編輯：林佩怡

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