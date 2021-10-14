【中國PPI】物價冰火兩重天 「類滯脹」下政策怎樣走？

中國9月物價走勢分化加劇，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等影響，9月工業生產者出廠價格指數（PPI）「破十」並創紀錄新高，另一邊廂受豬肉等食品價格下跌拖累，9月居民消費價格指數（CPI）漲幅回落至半年低點。

路透引述分析指出，CPI和PPI的剪刀差達到歷史最闊的10個百分點，短期內分化格局料難逆轉。而物價冰火兩重天，經濟「類滯脹」愈發明顯，穩增長必要性增加，惟貨幣政策或陷兩難。目前市場對降準預期減弱，料人行傾向利用結構性定向支持工具，寬信用配合財政政策穩經濟。

據中國人民銀行網站，人行行長易綱周三（13日）線上出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議時稱，中國通脹總體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高質量發展。

▲ 易綱（資料圖片）

限電限產影響浮現 能源工業品價格走高

國家統計局公布，9月CPI按年上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點，略低過預期，為半年低點。其中，食品價格降幅擴大，豬肉價格下降46.9%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅與上月相同。

9月PPI按年勁升10.7%，漲幅比上月擴大1.2個百分點，超過市場預期，創下自1996年10月有該數據記錄以來的歷史新高。其中，煤炭開採和洗選業等6個行業，合計影響PPI上漲約8.42個百分點，約佔總漲幅的8成。

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需求不足 剪刀差達歷史最闊

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉稱，PPI創有記錄以來高點，一方面受大宗商品保持高位推動，另一方面限電限產導致能源領域工業品價格走高。剪刀差也創歷史新高，經濟出現明顯的類滯脹情況。

至於CPI主要受食品價格拖累，豬肉價格按年大幅負增長，反映整體需求偏弱，料CPI將持續低位，PPI短期很難明顯回落。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，CPI和PPI之間的剪刀差，某種程度上意味消費品生產商承擔著巨大的成本壓力，表明經濟有一定錯配，供給側瓶頸持續，但需求太弱導致生產商沒法轉嫁成本，認為中國經濟必須承受這個痛苦階段。

江海證券首席經濟學家屈慶分析，PPI高於預期，現在上游漲價壓力大，雖然CPI較低，但是未來上游價格會持續向下游傳導，例如油價，電價。

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降準預否 市場人士有分歧

屈慶又認為，PPI的高企和CPI的低迷，側面反應經濟處於「滯脹」的狀態，人行很難進一步放鬆貨幣政策。

唐建健也指，宏觀政策面臨兩難，一方面需求偏弱，政策需一定程度寬鬆支撐需求，但PPI歷史高位又限制寬鬆空間。他預計，下一步宏觀政策組合是穩貨幣和款信用，年內降準和降息概率都不大，更多通過結構性調節來維持市場流動性的合理充裕。昨日公布的9月金融數據較弱，信用偏緊局面沒有根本改變，下一步需要政策穩住社融增速，讓信用偏緊的局面得到改善。

周浩認為，10月是貨幣政策調整最後一個窗口期，LPR或會小幅調降5個基點。若10月人行未有行動，基本上這個窗口就關閉了，因為到明年CPI預計會起來不少。

不過，彭博經濟研究認為，較低的CPI通脹率提供了政策回旋空間。由於經濟增長面臨壓力，至少目前通脹非貨幣政策關鍵考慮因素，人行主要任務是為經濟提供緩衝，電力短缺及投資或放緩已為中國經濟帶來相當大的阻力。其預計，人行可能在本月或下月下調銀行存款準備金率，而不是降息。

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責任編輯：林佩怡

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