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易綱：中國通脹總體溫和 穩健幣策將靈活精準、合理適度

經濟脈搏 13:08 2021/10/14

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中國人民銀行行長易綱周三（13日）線上出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議，提到中國通脹總體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高質量發展。

資料圖片

值得注意，國家統計局周四（14日）公布物價數據，9月居民消費價格指數（CPI）按年漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點，略低過預期，為半年低點。另一邊廂，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等影響，9月工業生產者出廠價格指數（PPI）超預期按年勁升10.7%，創紀錄新高。

【中國PPI】物價冰火兩重天 「類滯脹」下政策怎樣走？

中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高 煤炭漲價推動

分析認為，物價冰火兩重天，經濟「類滯脹」愈發明顯，關注貨幣政策如何走。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，宏觀政策面臨兩難，一方面需求偏弱，政策需一定程度寬鬆支撐需求，但PPI又限制寬鬆空間。

他預計，下一步的宏觀政策組合是穩貨幣和寬信用，年內降準和降息概率都不大，更多通過結構性調節來維持市場流動性的合理充裕。

易綱上月底曾撰文稱，中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%-6%的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上傾斜的形態；中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

易綱：中國經濟潛在增速仍有望維持5%-6% 有條件實施正常幣策

責任編輯：林佩怡

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滯脹 降準 貨幣政策 經濟 易綱 中國人民銀行 國家統計局 通脹 金融

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